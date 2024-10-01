В Тель-Авіві сталась стрілянина, щонайменше 10 поранених
Київ • УНН
На півдні Тель-Авіва сталася стрілянина, яку поліція розглядає як ймовірний теракт. За попередніми даними, є щонайменше 10 поранених, двоє у важкому стані.
На півдні Тель-Авіва сталась стрілянина. Ізраїльська поліція заявляє про ймовірний теракт, є жертви, передає УНН із посиланням на Times of Israel.
Повідомляється, що інцидент стався на Єрусалимській вулиці в місті поруч зі станцією легкорейкового транспорту.
Поліція каже, що стрілянина в Яффо є ймовірним терактом. Медики кажуть, що в результаті нападу є кілька постраждалих.
Служба швидкої допомоги Magen David Adom повідомляє, що надає допомогу кільком людям, які брали участь у стрілянині в Яффі, у тому числі деякі з них непритомні.
За попередніми повідомленнями єврейських ЗМІ, в нападі брали участь щонайменше двоє озброєних осіб і щонайменше 10 поранених, у тому числі двоє у важкому стані.