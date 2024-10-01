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Теракт у Тель-Авіві: вісім людей загинуло, нападників нейтралізували

Теракт у Тель-Авіві: вісім людей загинуло, нападників нейтралізували

Київ • УНН

 • 19647 перегляди

У результаті теракту на півдні Тель-Авіва загинуло 8 мирних жителів, 7 отримали поранення. Двоє терористів, які здійснили напад, були нейтралізовані поліцією.

У результаті теракту на півдні Тель-Авіва 8 мирних жителів були вбиті, нападники нейтралізовані, передає УНН із посиланням на Times of Israel.

"8 мирних жителів були вбиті, 7 поранені в результаті теракту в Яффо", - йдеться у повідомленні.

Двоє терористів, які здійснили напад, були "нейтралізовані", додає поліція.

В Тель-Авіві сталась стрілянина, щонайменше 10 поранених01.10.24, 19:39 • 19126 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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tel-avivТель-Авів

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