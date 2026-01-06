Потужний землетрус у Японії: у префектурі Сімане зафіксовано поштовхи магнітудою 6,2
Київ • УНН
Західну Японію сколихнув землетрус магнітудою 6,2, епіцентр якого знаходився у префектурі Сімане. Четверо людей госпіталізовані з легкими травмами, загрози цунамі не було.
У вівторок вранці, 6 січня 2026 року, західну частину Японії сколихнула серія потужних землетрусів. Найсильніший поштовх магнітудою 6,2 стався о 10:18 за місцевим часом, проте загрози цунамі не виникло. Про це повідомляє AP, пише УНН.
Деталі
За даними Японського метеорологічного агентства (JMA), епіцентр знаходився у східній частині префектури Сімане на глибині всього 10 кілометрів. Найсильніші поштовхи відчули мешканці міст Мацуе, Ясугі та Сакаїмінато (префектура Тотторі), де інтенсивність за японською шкалою сягнула 5+ балів.
Протягом наступної години регіон зафіксував ще кілька афтершоків магнітудою від 4,5 до 5,4.
Наслідки та стан інфраструктури
Попри значну силу землетрусу, масштабних руйнувань вдалося уникнути.
- Постраждалі: за попередніми даними NHK, четверо осіб були госпіталізовані з легкими травмами.
- Атомна енергетика: оператор АЕС "Сімане" - компанія Chugoku Electric Power - повідомив, що жодних відхилень у роботі станції не виявлено.
- Транспорт: через автоматичне відключення електроенергії було тимчасово призупинено рух швидкісних поїздів "Сінкансен" між станціями Окаяма та Хіросіма. Залізничне сполучення повністю відновили до 13:00.
Реакція влади
Сили самооборони Японії задіяли авіацію для проведення оцінки збитків з повітря. Головний секретар кабінету міністрів Мінору Кіхара підтвердив, що уряд тримає ситуацію під контролем і закликав громадян бути пильними через можливі повторні поштовхи протягом тижня.
