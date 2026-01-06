$42.290.12
Ексклюзив
5 січня, 19:29
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
Публікації
Ексклюзиви
Ексклюзив
5 січня, 14:05
Ексклюзив
5 січня, 09:07
Потужний землетрус у Японії: у префектурі Сімане зафіксовано поштовхи магнітудою 6,2

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Західну Японію сколихнув землетрус магнітудою 6,2, епіцентр якого знаходився у префектурі Сімане. Четверо людей госпіталізовані з легкими травмами, загрози цунамі не було.

Потужний землетрус у Японії: у префектурі Сімане зафіксовано поштовхи магнітудою 6,2

У вівторок вранці, 6 січня 2026 року, західну частину Японії сколихнула серія потужних землетрусів. Найсильніший поштовх магнітудою 6,2 стався о 10:18 за місцевим часом, проте загрози цунамі не виникло. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

За даними Японського метеорологічного агентства (JMA), епіцентр знаходився у східній частині префектури Сімане на глибині всього 10 кілометрів. Найсильніші поштовхи відчули мешканці міст Мацуе, Ясугі та Сакаїмінато (префектура Тотторі), де інтенсивність за японською шкалою сягнула 5+ балів.

У басейні Чорного моря зафіксовано землетрус: поштовхи відчули жителі сочі04.01.26, 15:20 • 8928 переглядiв

Протягом наступної години регіон зафіксував ще кілька афтершоків магнітудою від 4,5 до 5,4.

Наслідки та стан інфраструктури

Попри значну силу землетрусу, масштабних руйнувань вдалося уникнути.

  • Постраждалі: за попередніми даними NHK, четверо осіб були госпіталізовані з легкими травмами.
    • Атомна енергетика: оператор АЕС "Сімане" - компанія Chugoku Electric Power - повідомив, що жодних відхилень у роботі станції не виявлено.
      • Транспорт: через автоматичне відключення електроенергії було тимчасово призупинено рух швидкісних поїздів "Сінкансен" між станціями Окаяма та Хіросіма. Залізничне сполучення повністю відновили до 13:00.

        Реакція влади

        Сили самооборони Японії задіяли авіацію для проведення оцінки збитків з повітря. Головний секретар кабінету міністрів Мінору Кіхара підтвердив, що уряд тримає ситуацію під контролем і закликав громадян бути пильними через можливі повторні поштовхи протягом тижня. 

        Землетрус у Мексиці: багато загиблих та поранених03.01.26, 06:32 • 19956 переглядiв

        Степан Гафтко

        Новини СвітуПогода та довкілля
        Енергетика
        Відключення світла
        Електроенергія
        Японське метеорологічне агентство
        Сили самооборони Японії
        Японія