Мощное землетрясение в Японии: в префектуре Симанэ зафиксированы толчки магнитудой 6,2
Киев • УНН
Западную Японию сотрясло землетрясение магнитудой 6,2, эпицентр которого находился в префектуре Симанэ. Четыре человека госпитализированы с легкими травмами, угрозы цунами не было.
Во вторник утром, 6 января 2026 года, западную часть Японии сотрясла серия мощных землетрясений. Самый сильный толчок магнитудой 6,2 произошел в 10:18 по местному времени, однако угрозы цунами не возникло. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Детали
По данным Японского метеорологического агентства (JMA), эпицентр находился в восточной части префектуры Симанэ на глубине всего 10 километров. Самые сильные толчки ощутили жители городов Мацуэ, Ясуги и Сакаиминато (префектура Тоттори), где интенсивность по японской шкале достигла 5+ баллов.
В течение следующего часа регион зафиксировал еще несколько афтершоков магнитудой от 4,5 до 5,4.
Последствия и состояние инфраструктуры
Несмотря на значительную силу землетрясения, масштабных разрушений удалось избежать.
- Пострадавшие: по предварительным данным NHK, четыре человека были госпитализированы с легкими травмами.
- Атомная энергетика: оператор АЭС "Симанэ" - компания Chugoku Electric Power - сообщил, что никаких отклонений в работе станции не обнаружено.
- Транспорт: из-за автоматического отключения электроэнергии было временно приостановлено движение скоростных поездов "Синкансэн" между станциями Окаяма и Хиросима. Железнодорожное сообщение полностью восстановили к 13:00.
Реакция властей
Силы самообороны Японии задействовали авиацию для проведения оценки ущерба с воздуха. Главный секретарь кабинета министров Минору Кихара подтвердил, что правительство держит ситуацию под контролем и призвал граждан быть бдительными из-за возможных повторных толчков в течение недели.
