Эксклюзив
5 января, 19:29
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
публикации
Эксклюзивы
Мощное землетрясение в Японии: в префектуре Симанэ зафиксированы толчки магнитудой 6,2

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Западную Японию сотрясло землетрясение магнитудой 6,2, эпицентр которого находился в префектуре Симанэ. Четыре человека госпитализированы с легкими травмами, угрозы цунами не было.

Мощное землетрясение в Японии: в префектуре Симанэ зафиксированы толчки магнитудой 6,2

Во вторник утром, 6 января 2026 года, западную часть Японии сотрясла серия мощных землетрясений. Самый сильный толчок магнитудой 6,2 произошел в 10:18 по местному времени, однако угрозы цунами не возникло. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

По данным Японского метеорологического агентства (JMA), эпицентр находился в восточной части префектуры Симанэ на глубине всего 10 километров. Самые сильные толчки ощутили жители городов Мацуэ, Ясуги и Сакаиминато (префектура Тоттори), где интенсивность по японской шкале достигла 5+ баллов.

В бассейне Черного моря зафиксировано землетрясение: толчки ощутили жители сочи04.01.26, 15:20 • 8928 просмотров

В течение следующего часа регион зафиксировал еще несколько афтершоков магнитудой от 4,5 до 5,4.

Последствия и состояние инфраструктуры

Несмотря на значительную силу землетрясения, масштабных разрушений удалось избежать.

  • Пострадавшие: по предварительным данным NHK, четыре человека были госпитализированы с легкими травмами.
    • Атомная энергетика: оператор АЭС "Симанэ" - компания Chugoku Electric Power - сообщил, что никаких отклонений в работе станции не обнаружено.
      • Транспорт: из-за автоматического отключения электроэнергии было временно приостановлено движение скоростных поездов "Синкансэн" между станциями Окаяма и Хиросима. Железнодорожное сообщение полностью восстановили к 13:00.

        Реакция властей

        Силы самообороны Японии задействовали авиацию для проведения оценки ущерба с воздуха. Главный секретарь кабинета министров Минору Кихара подтвердил, что правительство держит ситуацию под контролем и призвал граждан быть бдительными из-за возможных повторных толчков в течение недели. 

        Землетрясение в Мексике: много погибших и раненых03.01.26, 06:32 • 19956 просмотров

        Степан Гафтко

