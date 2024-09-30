Окупанти готуються до штурмових дій на Запорізькому напрямку - Волошин

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 57683 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 114797 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 153391 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 124563 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 116041 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 116911 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 146164 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75690 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84172 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 182428 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.8 м/с
94 %
748 мм
Очікується, що дощ припиниться через 2 години
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

23:24 • 43446 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

00:37 • 32554 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

01:10 • 30520 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

01:26 • 30216 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

01:55 • 27208 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 153391 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 146164 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 182428 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 519465 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 598349 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 7950 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 35304 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 34801 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 36904 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 60073 перегляди
Актуальне
Окупанти готуються до штурмових дій на Запорізькому напрямку - Волошин

Окупанти готуються до штурмових дій на Запорізькому напрямку - Волошин

Київ • УНН

 • 16958 перегляди

У районі Приютного окупанти збирають особовий склад для штурмових дій. На Оріхівському напрямку щодня проводяться наступальні операції з використанням баггі та авіаударів.

У районі Приютного Запорізької області росіяни збирають особовий склад для того, щоб підготувати штурмові підрозділи для ведення штурмових дій. Також окупанти щодня проводять штурмові дії на Оріхівському напрямку. Про це розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону, передає УНН.

"За даними нашої розвідки, в районі Приютного росіяни збирають особовий склад для того, щоб підготувати штурмові підрозділи для ведення штурмових дій. Крім того, також ми давали інформацію про те, що з автомобільної бази резерву Південного округу росіяни отримали 25 баггі. Цей вид транспорту також застосовується для ведення штурмових дій. Тактика росія не міняється, вони проводять ці дії малими штурмовими групами до відділення в 5-10 чоловік. Вони намагаються просунутися якнайшвидше, використовуючи мотоцикли, баггі. Намагаються якнайшвидше подолати відстань між траншеями, вриватися в наші траншеї і закріпитися на них. Ця тактика в них була на багатьох напрямках", - сказав Волошин.

Він додав, що окупанти також щодня проводять наступальні дії на Оріхівському напрямку.

"Вони намагаються відбити той плацдарм і продять там штурмові дії. Постійно ведеться контрбатарейна боротьба. постійно є обстріли і прифронтових територій, постійно завдаються авіаційні удари, а саме із застосуванням некерованих авіаційних ракет. Окрім того, росіяни почали активно застосовувати КАБи для ударів по Запоріжжю", - додав Волошин.

Нагадаємо

Ситуація на лінії бойового зіткнення залишається напруженою. Загалом від початку доби, 30 вересня, відбулося 80 бойових зіткнень.

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
syly-samooborony-yaponiiСили самооборони Японії
zaporizhzhiaЗапоріжжя

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.35
Bitcoin
$86,478.30
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,047.94
Ethereum
$2,045.88