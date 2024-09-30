Окупанти готуються до штурмових дій на Запорізькому напрямку - Волошин

У районі Приютного Запорізької області росіяни збирають особовий склад для того, щоб підготувати штурмові підрозділи для ведення штурмових дій. Також окупанти щодня проводять штурмові дії на Оріхівському напрямку. Про це розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону, передає УНН.

"За даними нашої розвідки, в районі Приютного росіяни збирають особовий склад для того, щоб підготувати штурмові підрозділи для ведення штурмових дій. Крім того, також ми давали інформацію про те, що з автомобільної бази резерву Південного округу росіяни отримали 25 баггі. Цей вид транспорту також застосовується для ведення штурмових дій. Тактика росія не міняється, вони проводять ці дії малими штурмовими групами до відділення в 5-10 чоловік. Вони намагаються просунутися якнайшвидше, використовуючи мотоцикли, баггі. Намагаються якнайшвидше подолати відстань між траншеями, вриватися в наші траншеї і закріпитися на них. Ця тактика в них була на багатьох напрямках", - сказав Волошин.

Він додав, що окупанти також щодня проводять наступальні дії на Оріхівському напрямку.

"Вони намагаються відбити той плацдарм і продять там штурмові дії. Постійно ведеться контрбатарейна боротьба. постійно є обстріли і прифронтових територій, постійно завдаються авіаційні удари, а саме із застосуванням некерованих авіаційних ракет. Окрім того, росіяни почали активно застосовувати КАБи для ударів по Запоріжжю", - додав Волошин.

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Ситуація на лінії бойового зіткнення залишається напруженою. Загалом від початку доби, 30 вересня, відбулося 80 бойових зіткнень.