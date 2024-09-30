Ситуація на фронті залишається напруженою: вже 80 бойових зіткнень за добу

ukenru
06:19 • 33112 перегляди

Україна та США зустрінуться в Ер-Ріяді після російсько-американських переговорів

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 85069 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 137555 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 187390 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 143075 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 127842 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 123896 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 161430 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 76709 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84833 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.3 м/с
89 %
749 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

24 березня, 23:24 • 74323 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

25 березня, 00:37 • 67625 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

25 березня, 01:10 • 65695 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

25 березня, 01:26 • 66082 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

25 березня, 01:55 • 61759 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

04:30 • 41335 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 187389 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 161428 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 195384 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 529314 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 1389 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 7916 перегляди
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 17788 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 41846 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 40664 перегляди
Актуальне
Ситуація на фронті залишається напруженою: вже 80 бойових зіткнень за добу

Ситуація на фронті залишається напруженою: вже 80 бойових зіткнень за добу

Київ • УНН

 • 16310 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомляє про 80 бойових зіткнень за добу. Українські захисники відбивають атаки окупантів на Харківському, Куп'янському, Лиманському та інших напрямках, ворог застосовує авіацію.

Ситуація на лінії бойового зіткнення залишається напруженою. Загалом від початку доби, 30 вересня, відбулося 80 бойових зіткнень. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ, передає УНН.

Деталі

На Харківському напрямку російські окупанти сім раз даремно атакували оборонні рубежі українських підрозділів поблизу Бургуватки, Стариці та Вовчанську, два боєзіткнення тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили п’ять ворожих атак неподалік Синьківки, Новоосинового, Глушківки та Вишневого, ще два боєзіткнення тривають поблизу Кругляківки. 

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 14 атак біля Греківки, Макіївки, Невського, Новосадового, Діброви, Серебрянки, Григорівки та у Серебрянському лісництві. Десять боєзіткнень на цей час завершилися, ще чотири - тривають. Противник застосовував авіацію по району Серебрянського лісництва, скинувши понад 60 некерованих авіаційних ракет.

На Сіверському напрямку ворог проводив дві наступальні дії в районах населених пунктів Верхньокам’янське та Білогорівка, українські захисники відбили обидві атаки противника. Також ворог завдав авіаційного удару в районі Сіверська застосувавши шість авіабомб.

На Краматорському напрямку загарбники, за підтримки авіації, здійснили два штурми позицій нашого війська поблизу Часового Яру. Один бій завершено, ще один - триває.

На Торецькому напрямку відбулося десять ворожих атак в районах Торецьку, Залізного, Неліпівки, Щербинівки. Агресор завдав авіаційного удару по Костянтинівці, вже застосувавши три авіабомби.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 13 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів, Новоторецьке, Суха Балка, Миколаївка, Селидове та Михайлівка. Сили оборони стримують натиск та відбили сім атак противника, шість боєзіткнень ще триває. Втрати ворога уточнюються.

На Курахівському напрямку окупанти провели вісім безуспішних атак поблизу Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки, завдали авіаційного удару в районі Шевченко, застосувавши чотири КАБи.

На Времівському напрямку підрозділи наших військ відбили шість штурмів росіян неподалік Вугледара, Богоявленки та Золотої Ниви. Окупанти здійснили авіаційні удари по районах населених пунктів Новодонецьке, Тамарівка, Новодарівка та Богоявленка, всього було скинуто 21 авіабомбу. 

На Оріхівському напрямку противник здійснив одну безуспішну атаку на позиції наших захисників. Водночас ворог завдає авіаційних ударів та веде артилерійські обстріли по позиціям наших військ та населеним пунктам. Всього було застосовано 10 НАРів та 7 авіабомб в районах населених пунктів Мала Токмачка, П’ятихатки та Веселянка.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках на даний час атакувальних дій ворога не зафіксовано.

Нагадаємо

Речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев заявив, що на Вовчанському агрегатному заводі ситуація складна й напружена, тому що завод став ціллю №1 противника після того, як його було звільнено від окупантів.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Війна
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральний штаб Збройних сил України
lyman-ukrainaЛиман, Україна
vuhledarВугледар
toretskТорецьк
ukrainaУкраїна
kramatorskКраматорськ
kupianskКуп'янськ
kharkivХарків

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.66
Bitcoin
$86,479.10
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.01
Золото
$3,044.26
Ethereum
$2,055.54