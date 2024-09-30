Ситуація на фронті залишається напруженою: вже 80 бойових зіткнень за добу

Ситуація на лінії бойового зіткнення залишається напруженою. Загалом від початку доби, 30 вересня, відбулося 80 бойових зіткнень. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ, передає УНН.

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На Харківському напрямку російські окупанти сім раз даремно атакували оборонні рубежі українських підрозділів поблизу Бургуватки, Стариці та Вовчанську, два боєзіткнення тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили п’ять ворожих атак неподалік Синьківки, Новоосинового, Глушківки та Вишневого, ще два боєзіткнення тривають поблизу Кругляківки.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 14 атак біля Греківки, Макіївки, Невського, Новосадового, Діброви, Серебрянки, Григорівки та у Серебрянському лісництві. Десять боєзіткнень на цей час завершилися, ще чотири - тривають. Противник застосовував авіацію по району Серебрянського лісництва, скинувши понад 60 некерованих авіаційних ракет.

На Сіверському напрямку ворог проводив дві наступальні дії в районах населених пунктів Верхньокам’янське та Білогорівка, українські захисники відбили обидві атаки противника. Також ворог завдав авіаційного удару в районі Сіверська застосувавши шість авіабомб.

На Краматорському напрямку загарбники, за підтримки авіації, здійснили два штурми позицій нашого війська поблизу Часового Яру. Один бій завершено, ще один - триває.

На Торецькому напрямку відбулося десять ворожих атак в районах Торецьку, Залізного, Неліпівки, Щербинівки. Агресор завдав авіаційного удару по Костянтинівці, вже застосувавши три авіабомби.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 13 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів, Новоторецьке, Суха Балка, Миколаївка, Селидове та Михайлівка. Сили оборони стримують натиск та відбили сім атак противника, шість боєзіткнень ще триває. Втрати ворога уточнюються.

На Курахівському напрямку окупанти провели вісім безуспішних атак поблизу Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки, завдали авіаційного удару в районі Шевченко, застосувавши чотири КАБи.

На Времівському напрямку підрозділи наших військ відбили шість штурмів росіян неподалік Вугледара, Богоявленки та Золотої Ниви. Окупанти здійснили авіаційні удари по районах населених пунктів Новодонецьке, Тамарівка, Новодарівка та Богоявленка, всього було скинуто 21 авіабомбу.

На Оріхівському напрямку противник здійснив одну безуспішну атаку на позиції наших захисників. Водночас ворог завдає авіаційних ударів та веде артилерійські обстріли по позиціям наших військ та населеним пунктам. Всього було застосовано 10 НАРів та 7 авіабомб в районах населених пунктів Мала Токмачка, П’ятихатки та Веселянка.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках на даний час атакувальних дій ворога не зафіксовано.

Нагадаємо

Речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев заявив, що на Вовчанському агрегатному заводі ситуація складна й напружена, тому що завод став ціллю №1 противника після того, як його було звільнено від окупантів.