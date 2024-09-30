Ситуация на фронте остается напряженной: уже 80 боевых столкновений за сутки

Ситуация на линии боевого соприкосновения остается напряженной. Всего с начала суток, 30 сентября, произошло 80 боевых столкновений. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении российские оккупанты семь раз зря атаковали оборонительные рубежи украинских подразделений вблизи Бурговатки, Старицы и Волчанска, два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении украинские воины отбили пять вражеских атак неподалеку Синьковки, Новоосиново, Глушковки и Вишневого, еще два боестолкновения продолжаются вблизи Кругляковки.

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 14 атак возле Грековки, Макеевки, Невского, Новосадового, Дибровы, Серебрянки, Григорьевки и в Серебрянском лесничестве. Десять боестолкновений на это время завершились, еще четыре - продолжаются. Противник применял авиацию по району Серебрянского лесничества, сбросив более 60 неуправляемых авиационных ракет.

На Северском направлении враг проводил две наступательные действия в районах населенных пунктов Верхнекаменское и Белогоровка, украинские защитники отбили обе атаки противника. Также враг нанес авиационный удар в районе Северска применив шесть авиабомб.

На Краматорском направлении захватчики, при поддержке авиации, совершили два штурма позиций нашей армии вблизи Часового Яра. Один бой завершен, еще один - продолжается.

На Торецком направлении произошло десять вражеских атак в районах Торецка, Железного, Нелиповки, Щербиновки. Агрессор нанес авиационный удар по Константиновке, уже применив три авиабомбы.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 13 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов, Новоторецкое, Сухая Балка, Николаевка, Селидово и Михайловка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили семь атак противника, шесть боестолкновений еще продолжается. Потери врага уточняются.

На Кураховском направлении оккупанты провели восемь безуспешных атак вблизи Георгиевки, Константиновки и Катериновки, нанесли авиационный удар в районе Шевченко, применив четыре КАБа.

На Времовском направлении подразделения наших войск отбили шесть штурмов россиян неподалеку Угледара, Богоявленки и Золотой Нивы. Оккупанты осуществили авиационные удары по районам населенных пунктов Новодонецкое, Тамаровка, Новодаровка и Богоявленка, всего было сброшено 21 авиабомбу.

На Ореховском направлении противник совершил одну безуспешную атаку на позиции наших защитников. В то же время враг наносит авиационные удары и ведет артиллерийские обстрелы по позициям наших войск и населенным пунктам. Всего было применено 10 НАРов и 7 авиабомб в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Пятихатки и Веселянка.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях в настоящее время атакующих действий врага не зафиксировано.

Напомним,

Спикер ОТГ «Харьков» Виталий Саранцев заявил, что на Волчанском агрегатном заводе ситуация сложная и напряженная, потому что завод стал целью №1 противника после того, как он был освобожден от оккупантов.