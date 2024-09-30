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Ситуація на Вовчанському агрегатному заводі складна й напружена - речник ОТУ "Харків"

Ситуація на Вовчанському агрегатному заводі складна й напружена - речник ОТУ "Харків"

Київ • УНН

 • 16757 перегляди

Вовчанський агрегатний завод став ціллю №1 для противника після звільнення від окупантів. Ворог намагається атакувати позиції ЗСУ, застосовуючи широкий спектр озброєння, включаючи важку техніку та БПЛА.

На Вовчанському агрегатному заводі ситуація складна й напружена, тому що завод став ціллю №1 противника після того, як його було звільнено від окупантів.

Про це повідомив речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

На запитання, на скільки ситуація на Вовчанському агрегатному заводі складна та напружена, Саранцев відповів:

Ситуація там найбільш складна і найбільш напружена, тому що агрегатний завод став ціллю №1 противника"Саранцев зазначив, що завод для росіян якоїсь тактичної чи стратегічної цілі не має, але це був дуже потужний іміджевий для удар."Тому він намагається наразі застосовувати в тій локації максимальний спектр свого озброєння. Він застосовує важку вогнеметну систему, скидає КАБи

- сказав Саранцев.

Підрозділи ГУР повністю звільнили від окупантів Вовчанський агрегатний завод: зачищено всі 30 будівель об’єкту24.09.24, 15:57 • 14678 переглядiв

Окрім того, він повідомив, що противник не відмовляється від своїх загарбницьких намірів й намагається здійснювати штурмові дії в напрямку позицій Сил оборони.

"Найгарячішим залишається Вовчанськ. Там противник вчора пробував тричі і  сьогодні зранку знову намагався атакувати наші підрозділи під прикриттям важкої броньованої техніки із застосуванням бойових броньованих машин. Намагався наблизитися до позицій Сил оборони, завдати вогневе ураження, висадити десант", - розповів Саранцев.

Проте він зазначив, що техніка противника була вчасно помічена. Було завдано вогневого ураження, 4 ворожі машини були пошкоджені й окупанти відмовилися від виконання цього завдання.

Стосовно інших напрямків Липці, Глибоку, Красне. Там противник менш активний, але разом з тим він здійснює обладнання інженерне обладнання позицій, займається облаштуванням вогневих позицій, намагається проводити повітряну розвідку. Також здійснює дистанційне мінування за допомогою БПЛА можливих маршрутів висування Сил оборони. Мінує дороги протитанковими мінами й застосовує протипіхотні міни двох типів – пелюстка і ПОМ-2

- сказав Саранцев.

Доповнення

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов сьогодні, 30 вересня повідомляв, що на  Куп'янському напрямку ситуація важка, тому що там російські окупанти атакують з усіх напрямків найбільше. На Липецькому та  Вовчанському напрямках просування ворога немає.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
kupianskКуп'янськ
kharkivХарків

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