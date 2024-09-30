Ситуация на Волчанском агрегатном заводе сложная и напряженная - спикер ОТГ «Харьков»
Киев • УНН
Волчанский агрегатный завод стал целью №1 для противника после освобождения от оккупантов. Враг пытается атаковать позиции ВСУ, применяя широкий спектр вооружения, включая тяжелую технику и БПЛА.
На Волчанском агрегатном заводе ситуация сложная и напряженная, потому что завод стал целью №1 противника после того, как он был освобожден от оккупантов.
Об этом сообщил спикер ОТГ «Харьков» Виталий Саранцев в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
На вопрос, на сколько ситуация на Волчанском агрегатном заводе сложная и напряженная, Саранцев ответил:
Ситуация там наиболее сложная и наиболее напряженная, потому что агрегатный завод стал целью №1 противника «Саранцев отметил, что завод для россиян какой-то тактической или стратегической цели не имеет, но это был очень мощный имиджевый удар. »Поэтому он пытается сейчас применять в той локации максимальный спектр своего вооружения. Он применяет тяжелую огнеметную систему, сбрасывает КАБы
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Кроме того, он сообщил, что противник не отказывается от своих захватнических намерений и пытается осуществлять штурмовые действия в направлении позиций Сил обороны.
«Самым горячим остается Волчанск. Там противник вчера пробовал трижды и сегодня утром снова пытался атаковать наши подразделения под прикрытием тяжелой бронированной техники с применением боевых бронированных машин. Пытался приблизиться к позициям Сил обороны, нанести огневое поражение, высадить десант», - рассказал Саранцев.
Однако он отметил, что техника противника была вовремя замечена. Было нанесено огневое поражение, 4 вражеские машины были повреждены и оккупанты отказались от выполнения этой задачи.
Относительно других направлений Липцы, Глубокое, Красное. Там противник менее активен, но вместе с тем он осуществляет инженерное оборудование позиций, занимается обустройством огневых позиций, пытается проводить воздушную разведку. Также осуществляет дистанционное минирование с помощью БПЛА возможных маршрутов выдвижения Сил обороны. Минирует дороги противотанковыми минами и применяет противопехотные мины двух типов - лепесток и ПОМ-2
Дополнение
Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сегодня, 30 сентября сообщал, что на Купянском направлении ситуация тяжелая, потому что там российские оккупанты атакуют со всех направлений больше всего. На Липецком и Волчанском направлениях продвижения врага нет.