Ситуация на Волчанском агрегатном заводе сложная и напряженная - спикер ОТГ «Харьков»

На Волчанском агрегатном заводе ситуация сложная и напряженная, потому что завод стал целью №1 противника после того, как он был освобожден от оккупантов.

Об этом сообщил спикер ОТГ «Харьков» Виталий Саранцев в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

На вопрос, на сколько ситуация на Волчанском агрегатном заводе сложная и напряженная, Саранцев ответил:

Ситуация там наиболее сложная и наиболее напряженная, потому что агрегатный завод стал целью №1 противника «Саранцев отметил, что завод для россиян какой-то тактической или стратегической цели не имеет, но это был очень мощный имиджевый удар. »Поэтому он пытается сейчас применять в той локации максимальный спектр своего вооружения. Он применяет тяжелую огнеметную систему, сбрасывает КАБы - сказал Саранцев.

Подразделения ГУР полностью освободили от оккупантов Волчанский агрегатный завод: зачищены все 30 зданий объекта

Кроме того, он сообщил, что противник не отказывается от своих захватнических намерений и пытается осуществлять штурмовые действия в направлении позиций Сил обороны.

«Самым горячим остается Волчанск. Там противник вчера пробовал трижды и сегодня утром снова пытался атаковать наши подразделения под прикрытием тяжелой бронированной техники с применением боевых бронированных машин. Пытался приблизиться к позициям Сил обороны, нанести огневое поражение, высадить десант», - рассказал Саранцев.

Однако он отметил, что техника противника была вовремя замечена. Было нанесено огневое поражение, 4 вражеские машины были повреждены и оккупанты отказались от выполнения этой задачи.

Относительно других направлений Липцы, Глубокое, Красное. Там противник менее активен, но вместе с тем он осуществляет инженерное оборудование позиций, занимается обустройством огневых позиций, пытается проводить воздушную разведку. Также осуществляет дистанционное минирование с помощью БПЛА возможных маршрутов выдвижения Сил обороны. Минирует дороги противотанковыми минами и применяет противопехотные мины двух типов - лепесток и ПОМ-2 - сказал Саранцев.

Дополнение

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сегодня, 30 сентября сообщал, что на Купянском направлении ситуация тяжелая, потому что там российские оккупанты атакуют со всех направлений больше всего. На Липецком и Волчанском направлениях продвижения врага нет.