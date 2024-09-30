На Куп'янському напрямку ситуація важка - Синєгубов
Київ • УНН
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про важку ситуацію на Куп'янському напрямку через атаки ворога. На Липецькому та Вовчанському напрямках просування окупантів немає, фронт залишається стабільним.
На Куп'янському напрямку ситуація важка, тому що там російські окупанти атакують з усіх напрямків найбільше. На Липецькому та Вовчанському напрямках просування ворога немає.
Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Фронт наразі стабільний. По Липецькому напрямку, по Вовчанському напрямку просування ворога немає. По Куп'янському напрямку ситуація важка, тому що там ворог атакує з усіх напрямків найбільше. По Ізюмському напрямку, скажімо так по Борівському так само, там досить важко, однак все одно наші воїни на місцях стоять й втрат позицій там не зафіксовано
Доповнення
29 вересня ОТУ "Харків" повідомляло, що в районі Глибокого з метою посилення позицій 79 мотострілецького полку 18 мотострілецької дивізії противник здійснив переміщення особового складу підрозділу "Шторм" 11 танкового полку 18 мотострілецької дивізії. У Вовчанську противник здійснив заведення особового складу з метою поповнення поточних втрат.
Генштаб повідомляв, що на фронті минулої доби, 29 вересня сталося 153 бої, на Покровському та Курахівському напрямку – найгарячіше. На Харківському напрямку відбулося три боєзіткнення поблизу Вовчанська.