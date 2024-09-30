На Куп'янському напрямку ситуація важка - Синєгубов

На Куп'янському напрямку ситуація важка, тому що там російські окупанти атакують з усіх напрямків найбільше. На Липецькому та Вовчанському напрямках просування ворога немає.

Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Фронт наразі стабільний. По Липецькому напрямку, по Вовчанському напрямку просування ворога немає. По Куп'янському напрямку ситуація важка, тому що там ворог атакує з усіх напрямків найбільше. По Ізюмському напрямку, скажімо так по Борівському так само, там досить важко, однак все одно наші воїни на місцях стоять й втрат позицій там не зафіксовано