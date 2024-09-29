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росіяни завели підкріплення в район Глибокого - ОТУ "Харків"

Київ • УНН

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Окупанти перемістили підрозділи для посилення позицій у Глибокому та поповнили втрати у Вовчанську. Українські сили оборони стримують натиск.

В районі Глибокого з метою посилення позицій 79 мотострілецького полку 18 мотострілецької дивізії противник здійснив переміщення особового складу підрозділу "Шторм" 11 танкового полку 18 мотострілецької дивізії. У Вовчанську противник здійснив заведення особового складу з метою поповнення поточних втрат. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОТУ "Харків".

Повідомляється, що оперативна обстановка на Харківському напрямку залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ.

В районі населеного пункту Глибоке з метою посилення позицій 79 мотострілецького полку 18 мотострілецької дивізії противник здійснив переміщення особового складу підрозділу "Шторм" 11 танкового полку 18 мотострілецької дивізії. Здійснив дистанційне поповнення боєкомплекту за допомогою БпЛА. Відмічено використання противником роботизованих платформ для виконання завдань логістики

- йдеться в повідомленні.

В районі Лукʼянців противник здійснив дистанційне мінування місцевості мінами ПФМ-1 "Пелюстка" та ПОМ-2.

"У Вовчанську противник здійснив заведення особового складу на позиції 82 мотострілецького полку 69 мотострілецької дивізії 6 армії метою поповнення поточних втрат. Основні зусилля зосередив на веденні повітряної розвідки з подальшим нанесенням вогневого ураження підрозділам Сил оборони України", - зазначається в повідомленні.

Також повідомляється, що поблизу населеного пункту Тихе ворог здійснив спробу проведення штурмових дій силами до мотострілецького відділення без підтримки техніки. Успіху не мав, відступив.

Протягом минулої доби відбулося 1 ініційоване ворогом бойове зіткнення. російські окупанти також завдали 5 авіаударів з використанням 11 КАБів, завдали 50 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 289 обстрілів позицій захисників України.

Доповнення

В результаті успішної операції підрозділи ГУР повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу і взяли в полон близько двох десятків окупантів.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
kharkivХарків

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