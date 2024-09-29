россияне завели подкрепление в район Глубокого - ОТГ «Харьков»

В районе Глубокого с целью усиления позиций 79 мотострелкового полка 18 мотострелковой дивизии противник осуществил перемещение личного состава подразделения «Шторм» 11 танкового полка 18 мотострелковой дивизии. В Волчанске противник осуществил заведение личного состава с целью пополнения текущих потерь. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОТГ «Харьков».

Сообщается, что оперативная обстановка на Харьковском направлении остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.

В районе населенного пункта Глубокое с целью усиления позиций 79 мотострелкового полка 18 мотострелковой дивизии противник осуществил перемещение личного состава подразделения «Шторм» 11 танкового полка 18 мотострелковой дивизии. Осуществил дистанционное пополнение боекомплекта с помощью БпЛА. Отмечено использование противником роботизированных платформ для выполнения задач логистики - говорится в сообщении.

В районе Лукьянцев противник совершил дистанционное минирование местности минами ПФМ-1 «Лепесток» и ПОМ-2.

«В Волчанске противник осуществил заведение личного состава на позиции 82 мотострелкового полка 69 мотострелковой дивизии 6 армии с целью пополнения текущих потерь. Основные усилия сосредоточил на ведении воздушной разведки с последующим нанесением огневого поражения подразделениям Сил обороны Украины», - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что вблизи населенного пункта Тихое враг предпринял попытку проведения штурмовых действий силами до мотострелкового отделения без поддержки техники. Успеха не имел, отступил.

За прошедшие сутки произошло 1 инициированное врагом боевое столкновение. российские оккупанты также нанесли 5 авиаударов с использованием 11 КАБов, нанесли 50 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 289 обстрелов позиций защитников Украины.

Дополнение

В результате успешной операции подразделения ГУР полностью освободили территорию Волчанского агрегатного завода и взяли в плен около двух десятков оккупантов.