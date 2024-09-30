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На Купянском направлении ситуация тяжелая - Синегубов

На Купянском направлении ситуация тяжелая - Синегубов

Киев  •  УНН

30 сентября 2024, 08:14  •  254 просмотра

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Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил о тяжелой ситуации на Купянском направлении из-за атак врага. На Липецком и Волчанском направлениях продвижения оккупантов нет, фронт остается стабильным.

На  Купянском направлении ситуация тяжелая, потому что там российские оккупанты атакуют со всех направлений больше всего. На Липецком и  Волчанском направлениях продвижения врага нет.

Об этом заявил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Фронт пока стабилен. По Липецкому направлению, по Волчанскому направлению продвижения врага нет. По Купянскому направлению ситуация тяжелая, потому что там враг атакует со всех направлений больше всего. По Изюмскому направлению, скажем так по Боровскому так же, там достаточно трудно, однако все равно наши воины на местах стоят и потерь позиций там не зафиксировано

- рассказал Синегубов.

Дополнение

29 сентября ОТГ «Харьков» сообщало, что в районе Глубокого с целью усиления позиций 79 мотострелкового полка 18 мотострелковой дивизии противник осуществил перемещение личного состава подразделения «Шторм» 11 танкового полка 18 мотострелковой дивизии. В Волчанске противник осуществил заведение личного состава с целью пополнения текущих потерь.

Генштаб сообщал, что на фронте за прошедшие сутки, 29 сентября  произошло 153 боя, на Покровском и Кураховском направлении - горячее всего. На Харьковском направлении произошло три боестолкновения вблизи Волчанска.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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