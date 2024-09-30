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Генштаб: за добу на фронті 153 бої, найгарячіше - на Покровському та Курахівському напрямках

Генштаб: за добу на фронті 153 бої, найгарячіше - на Покровському та Курахівському напрямках

Київ • УНН

 • 19427 перегляди

За добу відбулося 153 бойових зіткнення, найактивніші бої на Покровському та Курахівському напрямках. росіяни завдали 88 авіаударів та понад 4400 обстрілів, ЗСУ відбили численні атаки противника.

На фронті минулої доби сталося 153 бої, на Покровському та Курахівському напрямку - найгарячіше, повідомили у ранковому зведенні у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Протягом минулої доби зафіксовано 153 бойових зіткнення. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку, також противник був активним на Курахівському напрямку

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, за вчора росіяни завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах удару однією ракетою та 88 авіаударів, скинувши 146 КАБів. Крім цього, здійснили понад 4400 обстрілів, з них 141 – із реактивних систем залпового вогню.

Як вказано, учора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 14 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили дві артсистеми та станцію РЕБ.

Повідомляється, що ситуація за напрямками така:

На Харківському напрямку відбулося три боєзіткнення поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку точилося 13 боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Вишневого, Кучерівки, Кругляківки, Новоосинового та Лозової.

На Лиманському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень. Ворог атакував біля Макіївки, Зарічного, Білогорівки, Невського, а також у районі Серебрянського лісу.

На Сіверському напрямку точився один бій біля Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку відбулося вісім боєзіткнень. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників неподалік Білої Гори та Часового Яру.

На Торецькому напрямку точилося 11 боїв, зокрема, біля Щербинівки, Торецька та Неліпівки.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 28 ворожих штурмових дій у районах населених пунктів Воздвиженка, Миролюбівка, Новоторецьке, Миколаївка, Лисівка, Селидове, Зелене Поле, Крутий Яр та Журавка. Найбільша концентрація атак була біля Селидового.

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 25 атак противника поблизу Цукуриного, Олександрополя, Георгіївки, Богоявленки, Катеринівки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку російські загарбники здійснили 17 наступальних дій біля Вугледара, Богоявленки, Катеринівки та Єлизаветівки.

На Оріхівському напрямку відбулося три боєзіткнення. Українські захисники відбили штурми противника неподалік Новоданилівки.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках обстановка без особливих змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник активно застосовує керовані авіаційні бомби та ударні БпЛА, здійснює мінометні та артилерійські обстріли українських населених пунктів.

"Також російські КАБи вибухають і на території Курської області рф, де триває операція наших військ. За наявною інформацією, за добу ворог завдав 21 авіаудар, використавши при цьому 30 КАБів", - ідеться у повідомленні.

"Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення", - зазначили у Генштабі.

Ще плюс 1502 окупантів, 5 танків, 27 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати ворога30.09.24, 08:05 • 12198 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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