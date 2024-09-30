Ще плюс 1502 окупантів, 5 танків, 27 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати російської армії. За минулу добу знищено близько 1250 військових, 5 танків, 27 артсистем та іншу техніку. У Чорному морі - один ракетоносій РФ.
Протягом минулої доби на фронті російська окупаційна армія втратила низку одиниць своєї техніки, а також близько 1250 військових. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ,пише УНН.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 653 060 (+1250) осіб,
- танків ‒ 8874 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17 503 (+27) од,
- артилерійських систем – 18 822 (+27) од,
- РСЗВ – 1204 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 963 (+1) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16 224 (+38),
- крилаті ракети ‒ 2610 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25 548 (+53) од,
- спеціальна техніка ‒ 3313 (+16) од.
У Чорному морі росія утримує один ракетоносій із загальним залпом до 4 "калібрів"30.09.24, 06:58 • 44768 переглядiв