У Чорному морі росія утримує один ракетоносій із загальним залпом до 4 "калібрів"
Київ • УНН
У Чорному морі перебуває один російський корабель-носій крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 4 ракет. У Середземному морі - ще один корабель з 16 "Калібрами".
Один корабель рф, який є носієм "Калібрів", продовжує бойове чергування у Чорному морі. Про це йдеться в оперативній інформації ВМС ЗСУ станом на 6:00 30.09.2024, пише УНН.
В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні,
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Повідомляється, що в Середземному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет. За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 3 судна, які продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 10 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.
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