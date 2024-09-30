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У Чорному морі росія утримує один ракетоносій із загальним залпом до 4 "калібрів"

У Чорному морі росія утримує один ракетоносій із загальним залпом до 4 "калібрів"

Київ • УНН

 • 44768 перегляди

У Чорному морі перебуває один російський корабель-носій крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 4 ракет. У Середземному морі - ще один корабель з 16 "Калібрами".

Один корабель рф, який є носієм "Калібрів", продовжує бойове чергування у Чорному морі. Про це йдеться в оперативній інформації ВМС ЗСУ станом на 6:00 30.09.2024, пише УНН.

В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні,

йдеться у поідомленні.

Деталі

Повідомляється, що в Середземному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет. За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 3 судна, які продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 10 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.

Чорне море не належить росії, дрони з можливістю ураження до 1800 км, кібероперації: Буданов розповів про здобутки ГУР07.09.24, 13:43 • 100773 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Війна
viiskovo-morski-syly-ukrainyВійськово-морські сили України
azovske-moreАзовське море
chorne-moreЧорне море
bosforБосфор

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