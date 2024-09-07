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Чорне море не належить росії, дрони з можливістю ураження до 1800 км, кібероперації: Буданов розповів про здобутки ГУР

Київ • УНН

 • 100773 перегляди

Керівник ГУР МО України Кирило Буданов поділився успіхами відомства за минулий рік. Він розповів про операції на Чорному морі, атаки на російські об'єкти та кіберзахист України.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Крило Буданов до Дня воєнної розвідки розповів про здобутки відомства за останній рік, пише УНН.

Деталі

"Вдячний кожному військовослужбовцю, ветерану, всім, хто обороняє національні інтереси нашої держави в складі ГУР МОУ. Передбачати дії ворога – системна робота воєнних розвідників, доручена нам Президентом України. Реагувати на загрози, захищати життя українських громадян – наш священний обов’язок, від якого ми ніколи не відступимо", - написав Буданов у Telegram.

"Цього року завдяки успішним діям воєнних розвідників, ми довели світу – Чорне море не належить росії. Змусили ворога перекидати свій флот на "безпечну" відстань, покидати морські рубежі, які вони давно вважали своїми. Однак це – лише ілюзія контролю", - вказав Буданов.

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Він зазначив, що, розв’язавши війну проти України, безпечного місця для окупаційної армії рф та похідних від неї структур – тепер не існує. Також він наголосив на тому, що "покарання може бути відкладене, але ніколи не скасоване".

"Безпілотні системи, над розвитком яких зараз працюють кращі фахівці, зокрема представники ГУР, вже дозволяють вражати військові об’єкти держави-агресора на відстані до 1800 км. Військові аеродроми, які є джерелом постійної загрози для мирних українських міст, здригаються від повітряних атак", - написав очільник ГУР МО.

Буданов наголосив, що вся інфраструктура росії, що працює на війну, зазнає і буде зазнавати втрат. 

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"Протягом року кіберфахівці ГУР провели десятки успішних операцій, здобувши для України цінні відомості, проникли в бази даних держави-агресора, знайшли слабкі місця у зв’язку. І це не єдине джерело інформації щодо діяльності військово-політичного командування росії, які наразі є в розпорядженні української воєнної розвідки", - вказав він.

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Очільник ГУР МО зазначив, що "побудована на страху та жорстокості російська державність має термін придатності", тому розширення мережі лояльних прибічників, як і диверсії в глибокому тилу – тривають. 

"Підрозділи активних дій ГУР на постійній основі залучені до виконання складних бойових задач як на лінії, так і за лінією розмежування. Бійці-розвідники відбивають атаки ворога, забезпечують евакуацію поранених, звільняють оборонців і цивільних із російської неволі, повертають громадян України додому з держав, де відбуваються бойові дії", - написав Буданов.

Він підкреслив, що Україна рішуче рухається вперед, несе світло свободи. 

"Захищаючи свою гідність і свободу, Україна утвердила себе на міжнародній арені, показала приклад рішучості та самовідданості у боротьбі за справедливе майбутнє, за власну державу, яка впевнено займе своє місце в прийдешньому й неспокійному світі", - підсумував Буданов. 

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Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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