"Пишаємось вами й вашими результатами": Зеленський поділився кадрами роботи розвідників
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський привітав воєнних розвідників з їхнім професійним святом. Він подякував за важливу інформацію, завдання втрат ворогу та захист інтересів України.
Президент України Володимир Зеленський у День воєнної розвідки України подякував розвідникам за важливу інформацію, послаблення потенціалу ворога та захист інтересів України, пише УНН.
День воєнної розвідки України. Дякуємо кожному й кожній, хто здобуває важливу для нашої держави інформацію, завдає вагомих втрат нашому ворогу, суттєво послаблює його потенціал, захищає інтереси України та українців. Пишаємось вами й вашими результатами. Слава воєнній розвідці України!
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