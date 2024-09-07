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"Пишаємось вами й вашими результатами": Зеленський поділився кадрами роботи розвідників

Київ • УНН

 • 31077 перегляди

Президент України Володимир Зеленський привітав воєнних розвідників з їхнім професійним святом. Він подякував за важливу інформацію, завдання втрат ворогу та захист інтересів України.

Президент України Володимир Зеленський у День воєнної розвідки України подякував розвідникам за важливу інформацію, послаблення потенціалу ворога та захист інтересів України, пише УНН.

День воєнної розвідки України. Дякуємо кожному й кожній, хто здобуває важливу для нашої держави інформацію, завдає вагомих втрат нашому ворогу, суттєво послаблює його потенціал, захищає інтереси України та українців. Пишаємось вами й вашими результатами. Слава воєнній розвідці України!

- написав Зеленський у соцмережах, поділившись кадрами роботи розвідників.

ГУР здійснило найбільше атак на російські аеродроми у 2024 році26.08.24, 12:32 • 17881 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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