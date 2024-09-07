"Гордимся вами и вашими результатами": Зеленский поделился кадрами работы разведчиков
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил военных разведчиков с их профессиональным праздником. Он поблагодарил за важную информацию, нанесение потерь врагу и защиту интересов Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский в День военной разведки Украины поблагодарил разведчиков за важную информацию, ослабление потенциала врага и защиту интересов Украины, пишет УНН.
День военной разведки Украины. Спасибо каждому и каждой, кто добывает важную для нашего государства информацию, наносит весомые потери нашему врагу, существенно ослабляет его потенциал, защищает интересы Украины и украинцев. Гордимся вами и вашими результатами. Слава военной разведке Украины!
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