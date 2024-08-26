ГУР осуществило больше всего атак на российские аэродромы в 2024 году

Чаще всего российские военные аэродромы в 2024 году атаковали дроны ГУР. Всего по вражеским авиабазам было нанесено не менее 40 атак со стороны Украины. Большинство из них - в результате операций ГУР МОУ. Об этом говорится в исследовании OSINT-агентства Molfar, передает УНН.

Детали

В частности в исследовании утверждается, что с марта по август этого года на авиабазы агрессора на территории рф осуществлено 35 атак, еще 5 - на военные аэродромы во временно оккупированном Крыму.

Подавляющее большинство - 32% подобных ударов - было нанесено дронами-камикадзе Главного управления разведки Украины. Еще 15% атак на счету СБУ, 10% поражений осуществили Силы Обороны, 9% и 7% ударов нанесены специалистами ССО и Воздушных сил соответственно. Примерно 1/5 часть атак по российской авиационной инфраструктуре осуществлена неизвестными силами или подразделениями.

Напомним, что 16 августа силами Главного управления разведки дронами-камикадзе был нанесен удар по российскому аэродрому "Саваслейка", в результате чего уничтожены три военных самолета (в том числе один МиГ-31К/И, еще пять самолетов значительно повреждены.