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ГУР здійснило найбільше атак на російські аеродроми у 2024 році

ГУР здійснило найбільше атак на російські аеродроми у 2024 році

Київ • УНН

 • 17881 перегляди

За даними OSINT-агенції Molfar, з березня по серпень 2024 року здійснено 40 атак на російські військові аеродроми. 32% ударів завдано дронами-камікадзе ГУР України.

Найчастіше російські військові аеродроми у 2024 році атакували дрони ГУР. Загалом по ворожим авіабазам було завдано щонайменше 40 атак з боку України. Більшість з них  - внаслідок операцій ГУР МОУ. Про це ідеться в дослідженні OSINT-агенції Molfar, передає УНН.

Деталі

Зокрема в дослідженні стверджується, що з березня по серпень цього року на авіабази агресора на території рф здійснено 35 атак, ще 5 - на військові аеродроми в тимчасово окупованому Криму.

Переважна більшість - 32% подібних ударів - було завдано дронами-камікадзе Головного управління розвідки України. Ще 15% атак на рахунку СБУ, 10% уражень здійснили Сили Оборони, 9% і 7% ударів завдано фахівцями ССО та Повітряних сил відповідно. Приблизно 1/5 частина атак по російській авіаційній інфраструктурі здійснена невідомими силами або підрозділами.

Нагадаємо, що 16 серпня силами Головного управління розвідки дронами-камікадзе було завдано удару по російському аеродрому "Саваслєйка", внаслідок чого знищено три військові літаки (зокрема один МіГ-31К/И, ще пʼять літаків значно пошкоджено.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна

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