Черное море не принадлежит России, дроны с возможностью поражения до 1800 км, кибероперации: Буданов рассказал о достижениях ГУР
Киев • УНН
Руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов поделился успехами ведомства за прошлый год. Он рассказал об операциях на Черном море, атаках на российские объекты и киберзащите Украины.
Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Крыло Буданов ко Дню военной разведки рассказал о достижениях ведомства за последний год, пишет УНН.
Детали
«Благодарен каждому военнослужащему, ветерану, всем, кто защищает национальные интересы нашего государства в составе ГУР МОУ. Предвидеть действия врага - системная работа военных разведчиков, порученная нам Президентом Украины. Реагировать на угрозы, защищать жизни украинских граждан - наш священный долг, от которого мы никогда не отступим», - написал Буданов в Telegram.
«В этом году благодаря успешным действиям военных разведчиков, мы доказали миру - Черное море не принадлежит России. Заставили врага перебрасывать свой флот на «безопасное» расстояние, покидать морские рубежи, которые они давно считали своими. Однако это - лишь иллюзия контроля», - указал Буданов.
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Он отметил, что, развязав войну против Украины, безопасного места для оккупационной армии РФ и производных от нее структур - теперь не существует. Также он отметил, что «наказание может быть отложено, но никогда не отменено».
«Беспилотные системы, над развитием которых сейчас работают лучшие специалисты, в частности представители ГУР, уже позволяют поражать военные объекты государства-агрессора на расстоянии до 1800 км. Военные аэродромы, которые являются источником постоянной угрозы для мирных украинских городов, содрогаются от воздушных атак», - написал глава ГУР МО.
Буданов отметил, что вся инфраструктура России, работающая на войну, несет и будет нести потери.
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«В течение года киберспециалисты ГУР провели десятки успешных операций, получив для Украины ценные сведения, проникли в базы данных государства-агрессора, нашли слабые места в связи. И это не единственный источник информации о деятельности военно-политического командования России, которые сейчас есть в распоряжении украинской военной разведки», - указал он.
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Глава ГУР МО отметил, что «построенная на страхе и жестокости российская государственность имеет срок годности», поэтому расширение сети лояльных сторонников, как и диверсии в глубоком тылу - продолжаются.
«Подразделения активных действий ГУР на постоянной основе привлечены к выполнению сложных боевых задач как на линии, так и за линией разграничения. Бойцы-разведчики отражают атаки врага, обеспечивают эвакуацию раненых, освобождают защитников и гражданских из российской неволи, возвращают граждан Украины домой из государств, где происходят боевые действия», - написал Буданов.
Он подчеркнул, что Украина решительно движется вперед, несет свет свободы.
«Защищая свое достоинство и свободу, Украина утвердила себя на международной арене, показала пример решимости и самоотверженности в борьбе за справедливое будущее, за собственное государство, которое уверенно займет свое место в грядущем и неспокойном мире», - подытожил Буданов.
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