Киберспециалисты ГУР атаковали сайты «Лукойл», ГИБДД, «банк россии» и органы «власти» - источник

В среду, 4 сентября, в результате операции киберспециалистов ГУР МОУ совместно с ВО Team поражена сетевая инфраструктура на территории государства-агрессора. В целом уничтожено 18 серверов без возможности восстановления.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в разведке.

Детали

Как сообщают источники УНН в украинской разведке, 4 сентября в результате операции киберспециалистов ГУР МОУ совместно с ВО Team поражена сетевая инфраструктура на территории государства-агрессора.

В общем уничтожено 18 серверов без возможности восстановления, поражена инфраструктура ООО «Антенна», которая предоставляет услуги значительному количеству органов власти и коммерческим предприятиям, участвующим в обеспечении агрессии России против Украины - рассказал источник.

Отмечается, что в частности были затерты конфигурации на 598 сетевых коммутаторах (D-Link, Mikrotik, Ubiquti WiFi) главного провайдера и 389 устройств у субпровайдера, которые предоставляли доступы к всемирной сети всем клиентам компаний. В результате атаки скачаны базы всех клиентов провайдера с ФИО, телефонами, адресами и паспортными данными.

Указанные действия остановили предоставление услуги интернет и цифрового телевидения в ивановской области для более 13 тысяч пользователей.

Были атакованы сайты:

ООО «Спецсервис Поликор» (выполняет государственный оборонный заказ);

РЭО ГИБДД МО МВД России;

ООО «Теплосетевая компания»

ОЛРР УМВД; «Горгаз»; «Рыбнадзор»;

Государственное предприятие Кинемешская государственная электросеть

УГХ Администрация;

заправок «Лукойл»;

ООО «СвязьПроектСтрой;

объединение «Росинкас банка России»

МО МВД России «Кинешемский»;

ООО «Регион-авто»; ООО «Груз сервис»;

Администраций ГО Кинешма;

Администраций государственной думы;

председателя контрольной счетной палаты;партии «единой россии»;

жд вокзалов; тепловых сетей;

водоканалов;

ООО «Регионинформсистема - Иваново;

ООО «Иваново СДЕК»;

управление фсб; ООО «ПрофГаз».

ГУР МОУ продолжает процесс системного демонтажа сетевой инфраструктуры государства-агрессора. Ожидайте новостей, пока в рф еще существует связь со Всемирной сетью - добавил источник.

Напомним,

Украинские специалисты предотвратили попытку кибератаки на смартфоны и планшеты военнослужащих Сил обороны. Хакеры хотели не только похитить информацию с устройств, но и получить доступ к GPS-координатам.