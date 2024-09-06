Киберспециалисты ГУР атаковали сайты «Лукойл», ГИБДД, «банк россии» и органы «власти» - источник
Киев • УНН
Киберспециалисты ГУР МОУ совместно с ВО Team поразили сетевую инфраструктуру РФ, уничтожив 18 серверов. Атакованы сайты «Лукойл», ГИБДД, «банк россии» и другие, нарушена работа интернета для 13 тысяч пользователей.
В среду, 4 сентября, в результате операции киберспециалистов ГУР МОУ совместно с ВО Team поражена сетевая инфраструктура на территории государства-агрессора. В целом уничтожено 18 серверов без возможности восстановления.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в разведке.
Детали
Как сообщают источники УНН в украинской разведке, 4 сентября в результате операции киберспециалистов ГУР МОУ совместно с ВО Team поражена сетевая инфраструктура на территории государства-агрессора.
В общем уничтожено 18 серверов без возможности восстановления, поражена инфраструктура ООО «Антенна», которая предоставляет услуги значительному количеству органов власти и коммерческим предприятиям, участвующим в обеспечении агрессии России против Украины
Отмечается, что в частности были затерты конфигурации на 598 сетевых коммутаторах (D-Link, Mikrotik, Ubiquti WiFi) главного провайдера и 389 устройств у субпровайдера, которые предоставляли доступы к всемирной сети всем клиентам компаний. В результате атаки скачаны базы всех клиентов провайдера с ФИО, телефонами, адресами и паспортными данными.
Указанные действия остановили предоставление услуги интернет и цифрового телевидения в ивановской области для более 13 тысяч пользователей.
Были атакованы сайты:
ООО «Спецсервис Поликор» (выполняет государственный оборонный заказ);
РЭО ГИБДД МО МВД России;
ООО «Теплосетевая компания»
ОЛРР УМВД; «Горгаз»; «Рыбнадзор»;
Государственное предприятие Кинемешская государственная электросеть
УГХ Администрация;
заправок «Лукойл»;
ООО «СвязьПроектСтрой;
объединение «Росинкас банка России»
МО МВД России «Кинешемский»;
ООО «Регион-авто»; ООО «Груз сервис»;
Администраций ГО Кинешма;
Администраций государственной думы;
председателя контрольной счетной палаты;партии «единой россии»;
жд вокзалов; тепловых сетей;
водоканалов;
ООО «Регионинформсистема - Иваново;
ООО «Иваново СДЕК»;
управление фсб; ООО «ПрофГаз».
ГУР МОУ продолжает процесс системного демонтажа сетевой инфраструктуры государства-агрессора. Ожидайте новостей, пока в рф еще существует связь со Всемирной сетью
Напомним,
Украинские специалисты предотвратили попытку кибератаки на смартфоны и планшеты военнослужащих Сил обороны. Хакеры хотели не только похитить информацию с устройств, но и получить доступ к GPS-координатам.