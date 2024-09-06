Кіберфахівці ГУР атакували сайти “Лукойл”, ГИБДД, “банк россии” та органи “влади” - джерело
Київ • УНН
Кіберфахівці ГУР МОУ спільно з ВО Team уразили мережеву інфраструктуру РФ, знищивши 18 серверів. Атаковано сайти "Лукойл", ГИБДД, "банк россии" та інші, порушено роботу інтернету для 13 тисяч користувачів.
У середу, 4 вересня, внаслідок операції кіберфахівців ГУР МОУ спільно з ВО Team уражено мережеву інфраструктуру на території держави-агресора. Загалом знищено 18 серверів без можливості відновлення.
Про це повідомляє УНН із посиланням на джерела у розвідці.
Деталі
Як повідомляють джерела УНН в українській розвідці, 4 вересня внаслідок операції кіберфахівців ГУР МОУ спільно з ВО Team уражено мережеву інфраструктуру на території держави-агресора.
Загалом знищено 18 серверів без можливості відновлення, уражено інфраструктуру ТОВ "Антена", яка надає послуги значній кількості органів влади та комерційним підприємствам, які беруть участь у забезпеченні агресії росії проти України
Зазначається, що зокрема було затерто конфігурації на 598 мережевих комутаторах (D-Link, Mikrotik, Ubiquti WiFi) головного провайдера та 389 пристроїв в субпровайдера, які надавали доступи до всесвітньої мережі всім клієнтам компаній. Внаслідок атаки викачано бази всіх клієнтів провайдера з ПІБ, телефонами, адресами та паспортними даними.
Зазначені дії зупинили надання послуги інтернет та цифрового телебачення в іванівській області для понад 13 тисяч користувачів.
Були атаковані сайти:
ТОВ "Спецсервіс Полікор" (виконує державне оборонне замовлення);
РЕО ГІБДД МО МВС росії;
ТОВ "Теплосетевая компанія";
ОЛРР УМВС; "Горгаз"; "Рибнадзор";
Державне підприємство Кінемешська державна електромережа;
УГХ Адміністрація;
заправок "Лукойл";
ТОВ "СвязьПроектСтрой;
об'єднання "Росінкас банка росії";
МО МВС росії "Кінешемський";
ТОВ "Регіон-авто"; ТОВ "Груз сервіс";
Адміністрацій ГО Кінешма;
Адміністрацій державної думи;
голови контрольної рахункової палати;партії "єдіной росії";
жд вокзалів;теплових мереж;
водоканалів;
ТОВ "Регіонінформсистема - Іваново;
ТОВ "Іваново СДЕК";
управління фсб;ТОВ "ПрофГаз".
ГУР МОУ продовжує процес системного демонтажу мережевої інфраструктури держави-агресора. Очікуйте новин, поки в рф ще існує зв’язок зі Всесвітньою мережею
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