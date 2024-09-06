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Кіберфахівці ГУР атакували сайти “Лукойл”, ГИБДД, “банк россии” та органи “влади” - джерело

Київ • УНН

 • 17792 перегляди

Кіберфахівці ГУР МОУ спільно з ВО Team уразили мережеву інфраструктуру РФ, знищивши 18 серверів. Атаковано сайти "Лукойл", ГИБДД, "банк россии" та інші, порушено роботу інтернету для 13 тисяч користувачів.

У середу, 4 вересня, внаслідок операції кіберфахівців ГУР МОУ спільно з ВО Team уражено мережеву інфраструктуру на території держави-агресора. Загалом знищено 18 серверів без можливості відновлення.

Про це повідомляє УНН із посиланням на джерела у розвідці.

Деталі

Як повідомляють джерела УНН в українській розвідці, 4 вересня внаслідок операції кіберфахівців ГУР МОУ спільно з ВО Team уражено мережеву інфраструктуру на території держави-агресора.

Загалом знищено 18 серверів без можливості відновлення, уражено інфраструктуру ТОВ "Антена", яка надає послуги значній кількості органів влади та комерційним підприємствам, які беруть участь у забезпеченні агресії росії проти України

- розповіло джерело.

Зазначається, що зокрема було затерто конфігурації на 598 мережевих комутаторах (D-Link, Mikrotik, Ubiquti WiFi) головного провайдера та 389 пристроїв в субпровайдера, які надавали доступи до всесвітньої мережі всім клієнтам компаній. Внаслідок атаки викачано бази всіх клієнтів провайдера з ПІБ, телефонами, адресами та паспортними даними.

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Зазначені дії зупинили надання послуги інтернет та цифрового телебачення в іванівській області для понад 13 тисяч користувачів.

Були атаковані сайти:

ТОВ "Спецсервіс Полікор" (виконує державне оборонне замовлення);

РЕО ГІБДД МО МВС росії;

ТОВ "Теплосетевая компанія"; ⁠

ОЛРР УМВС; "⁠Горгаз"; "Рибнадзор";

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Державне підприємство Кінемешська державна електромережа;⁠

УГХ Адміністрація;

заправок "Лукойл";

ТОВ "СвязьПроектСтрой;

об'єднання "Росінкас банка росії";⁠

МО МВС росії "Кінешемський";

ТОВ "Регіон-авто"; ТОВ "Груз сервіс";

Адміністрацій ГО Кінешма;

Адміністрацій державної думи;

голови контрольної рахункової палати;партії "єдіной росії";

жд вокзалів;теплових мереж;

водоканалів;

ТОВ "Регіонінформсистема - Іваново;

ТОВ "Іваново СДЕК";

управління фсб;ТОВ "ПрофГаз".

ГУР МОУ продовжує процес системного демонтажу мережевої інфраструктури держави-агресора. Очікуйте новин, поки в рф ще існує зв’язок зі Всесвітньою мережею

- додало джерело. 

Нагадаємо

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