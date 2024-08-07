Спецназовцы ГУР ночью высадились на Тендровской косе в Черном море: уничтожили технику и личный состав оккупантов

6 августа спецназовцы ГУР провели операцию в северной части Черного моря. Разведчики высадились на Тендровской косе и уничтожили технику, личный состав и фортификации россиян. Об этом в среду сообщили в Главном управлении разведки МО Украины, передает УНН.

6 августа 2024 года спецназовцы подразделения активных действий "Артан" и Морского центра ГУР МО Украины реализовали операцию в северной части Черного моря. Ночью десантная группа спецназовцев высадилась на Тендровской косе и уничтожила вражескую бронированную технику, в частности МТ-ЛБ, комплекс РЭБ противника, а также разрушила фортификационные укрепления россиян - говорится в сообщении ГУР.

Сообщается, что во время боя российские захватчики понесли потери среди личного состава - точное количество уточняется.

Выполнив поставленную задачу, в том числе и секретную ее часть, военные разведчики отошли без потерь, указали в ГУР.

В разведке напомнили, что это не первое успешное активное мероприятие спецназовцев ГУР на оккупированной россиянами Тендровской косе. Соответствующие действия - лишь часть масштабного плана Сил безопасности и обороны Украины, реализация которого продолжается.

Справочно

Тендровская коса - это узкий остров длиной около 65 км и шириной до 1,8 км. Коса расположена в северной части Черного моря, недалеко от украинского Крыма.

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