В черном море россия удерживает один ракетоноситель с общим залпом до 4 "калибров"
Киев • УНН
В Черном море находится один российский корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 4 ракет. В Средиземном море - еще один корабль с 16 «Калибрами».
Один корабль рф, который является носителем "Калибров", продолжает боевое дежурство в Черном море. Об этом говорится в оперативной информации ВМС ВСУ по состоянию на 6:00 30.09.2024, пишет УНН.
В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют,
Детали
Сообщается, что в Средиземном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет. За сутки в интересах рф проход Керченским проливом осуществили:
- в Черное море - 3 судна, которые продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- в Азовское море - 10 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.
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