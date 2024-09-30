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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генштаб: за сутки на фронте 153 боя, горячее всего - на Покровском и Кураховском направлениях

Генштаб: за сутки на фронте 153 боя, горячее всего - на Покровском и Кураховском направлениях

Киев  •  УНН

30 сентября 2024, 05:56  •  6062 просмотра

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За сутки произошло 153 боевых столкновения, самые активные бои на Покровском и Кураховском направлениях. россияне нанесли 88 авиаударов и более 4400 обстрелов, ВСУ отбили многочисленные атаки противника.

На фронте за прошедшие сутки произошло 153 боя, на Покровском и Кураховском направлении - горячее всего, сообщили в утренней сводке в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

За прошедшие сутки зафиксировано 153 боевых столкновения. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении, также противник был активным на Кураховском направлении

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, за вчера россияне нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам удар одной ракетой и 88 авиаударов, сбросив 146 КАБов. Кроме этого, осуществили более 4400 обстрелов, из них 141 - из реактивных систем залпового огня.

Как указано, вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили две артсистемы и станцию РЭБ.

Сообщается, что ситуация по направлениям такова:

На Харьковском направлении произошло три боестолкновения вблизи Волчанска.

На Купянском направлении велось 13 боев. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Вишневого, Кучеровки, Кругляковки, Новоосиново и Лозовой.

На Лиманском направлении произошло 12 боевых столкновений. Враг атаковал возле Макеевки, Заречного, Белогоровки, Невского, а также в районе Серебрянского леса.

На Сиверском направлении шел один бой возле Верхнекаменского.

На Краматорском направлении произошло восемь боестолкновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков неподалеку Белой Горы и Часового Яра.

На Торецком направлении шло 11 боев, в частности, возле Щербиновки, Торецка и Нелиповки.

На Покровском направлении наши защитники отражали 28 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Миролюбовка, Новоторецкое, Николаевка, Лисовка, Селидово, Зеленое Поле, Крутой Яр и Журавка. Наибольшая концентрация атак была возле Селидово.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили 25 атак противника вблизи Цукурино, Александрополя, Георгиевки, Богоявленки, Катериновки и Константиновки.

На Времовском направлении российские захватчики осуществили 17 наступательных действий возле Угледара, Богоявленки, Катериновки и Елизаветовки.

На Ореховском направлении произошло три боестолкновения. Украинские защитники отбили штурмы противника неподалеку Новоданиловки.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях обстановка без особых изменений. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник активно применяет управляемые авиационные бомбы и ударные БпЛА, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы украинских населенных пунктов.

"Также российские КАБы взрываются и на территории Курской области рф, где продолжается операция наших войск. По имеющейся информации, за сутки враг нанес 21 авиаудар, использовав при этом 30 КАБов", - говорится в сообщении.

"В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого соприкосновения", - отметили в Генштабе.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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