Генштаб: за сутки на фронте 153 боя, горячее всего - на Покровском и Кураховском направлениях
Киев • УНН
За сутки произошло 153 боевых столкновения, самые активные бои на Покровском и Кураховском направлениях. россияне нанесли 88 авиаударов и более 4400 обстрелов, ВСУ отбили многочисленные атаки противника.
На фронте за прошедшие сутки произошло 153 боя, на Покровском и Кураховском направлении - горячее всего, сообщили в утренней сводке в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
За прошедшие сутки зафиксировано 153 боевых столкновения. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении, также противник был активным на Кураховском направлении
По уточненной информации, за вчера россияне нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам удар одной ракетой и 88 авиаударов, сбросив 146 КАБов. Кроме этого, осуществили более 4400 обстрелов, из них 141 - из реактивных систем залпового огня.
Как указано, вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили две артсистемы и станцию РЭБ.
Сообщается, что ситуация по направлениям такова:
На Харьковском направлении произошло три боестолкновения вблизи Волчанска.
На Купянском направлении велось 13 боев. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Вишневого, Кучеровки, Кругляковки, Новоосиново и Лозовой.
На Лиманском направлении произошло 12 боевых столкновений. Враг атаковал возле Макеевки, Заречного, Белогоровки, Невского, а также в районе Серебрянского леса.
На Сиверском направлении шел один бой возле Верхнекаменского.
На Краматорском направлении произошло восемь боестолкновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков неподалеку Белой Горы и Часового Яра.
На Торецком направлении шло 11 боев, в частности, возле Щербиновки, Торецка и Нелиповки.
На Покровском направлении наши защитники отражали 28 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Миролюбовка, Новоторецкое, Николаевка, Лисовка, Селидово, Зеленое Поле, Крутой Яр и Журавка. Наибольшая концентрация атак была возле Селидово.
На Кураховском направлении Силы обороны остановили 25 атак противника вблизи Цукурино, Александрополя, Георгиевки, Богоявленки, Катериновки и Константиновки.
На Времовском направлении российские захватчики осуществили 17 наступательных действий возле Угледара, Богоявленки, Катериновки и Елизаветовки.
На Ореховском направлении произошло три боестолкновения. Украинские защитники отбили штурмы противника неподалеку Новоданиловки.
На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях обстановка без особых изменений. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник активно применяет управляемые авиационные бомбы и ударные БпЛА, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы украинских населенных пунктов.
"Также российские КАБы взрываются и на территории Курской области рф, где продолжается операция наших войск. По имеющейся информации, за сутки враг нанес 21 авиаудар, использовав при этом 30 КАБов", - говорится в сообщении.
"В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого соприкосновения", - отметили в Генштабе.