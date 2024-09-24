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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Подразделения ГУР полностью освободили от оккупантов Волчанский агрегатный завод: зачищены все 30 зданий объекта

Подразделения ГУР полностью освободили от оккупантов Волчанский агрегатный завод: зачищены все 30 зданий объекта

Киев  •  УНН

24 сентября 2024, 12:57  •  8062 просмотра

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Подразделения ГУР полностью освободили территорию Волчанского агрегатного завода, уничтожив оккупантов во всех 30 зданиях. Операция успешно завершена, несмотря на яростное сопротивление врага и применение тяжелой техники.

Подразделения ГУР полностью освободили территорию Волчанского агрегатного завода и уничтожили оккупантов во всех зданиях предприятия. Объект передали под контроль ВСУ после зачистки всех 30 зданий, передает УНН со ссылкой на ГРУ.

Детали

По данным разведки, во вторник, 24 сентября, в 14:40 командир спецподразделения ГУР Тимур доложил начальнику ГУР МО Украины Кириллу Буданову об успешном завершении операции.

Операцию осуществили специальные группы ГУР: "Стугна", „Парагон", „Юнгер", БДК, „Террор".

Бойцы ГУР МОУ осуществляли системную зачистку зданий завода, постоянно вступая в контактные бои с противником в условиях плотной застройки. В отдельных случаях украинские спецназовцы вступали с врагом в рукопашный бой.

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В разведке добавили, что россияне превратили агрегатный завод в свою пропагандистскую "крепость", задействуя в ее обороне наиболее мотивированные и профессиональные подразделения, среди которых были даже бойцы 45 бригады СпП воздушно-десантных войск (Кубинка, москва).

Кроме того против украинских разведчиков непрерывно применялись значительное количество артиллерии, ударных дронов-камикадзе, КАБов и тяжелые огнеметные системы "Солнцепёк".

"Несмотря на яростное сопротивление врага, бойцам ГУР МОУ удалось уничтожить противника, взять пленных и пополнить обменный фонд.

Территория агрегатного завода передана под контроль ВСУ после зачистки всех 30 зданий объекта", - резюмировали в разведке.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

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