Оккупанты готовятся к штурмовым действиям на Запорожском направлении - Волошин

В районе Приютного Запорожской области россияне собирают личный состав для того, чтобы подготовить штурмовые подразделения для ведения штурмовых действий. Также оккупанты ежедневно проводят штурмовые действия на Ореховском направлении. Об этом рассказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона, передает УНН.

"По данным нашей разведки, в районе Приютного россияне собирают личный состав для того, чтобы подготовить штурмовые подразделения для ведения штурмовых действий. Кроме того, также мы давали информацию о том, что с автомобильной базы резерва Южного округа россияне получили 25 багги. Этот вид транспорта также применяется для ведения штурмовых действий. Тактика россия не меняется, они проводят эти действия малыми штурмовыми группами до отделения в 5-10 человек. Они пытаются продвинуться как можно быстрее, используя мотоциклы, багги. Стараются как можно быстрее преодолеть расстояние между траншеями, врываться в наши траншеи и закрепиться на них. Эта тактика у них была на многих направлениях", - сказал Волошин.

Он добавил, что оккупанты также ежедневно проводят наступательные действия на Ореховском направлении.

"Они пытаются отбить тот плацдарм и проводят там штурмовые действия. Постоянно ведется контрбатарейная борьба. постоянно есть обстрелы и прифронтовых территорий, постоянно наносятся авиационные удары, а именно с применением неуправляемых авиационных ракет. Кроме того, россияне начали активно применять КАБы для ударов по Запорожью", - добавил Волошин.

Напомним

Ситуация на линии боевого соприкосновения остается напряженной. Всего с начала суток, 30 сентября, произошло 80 боевых столкновений.