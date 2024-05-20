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росія, ймовірно, втратила останній носій крилатих ракет у Криму

росія, ймовірно, втратила останній носій крилатих ракет у Криму

Київ • УНН

 • 28160 перегляди

Росія, можливо, втратила свій останній корабель-носій крилатих ракет "Циклон" у Криму, залишивши там лише менш стратегічно важливі військові частини.

Є ймовірність, що чф рф в Криму втратив свій останній носій крилатих ракет. Хоча в Криму залишилися деякі військові одиниці, вони не мають такого стратегічного значення, як ті, які були переміщені в Новоросійськ. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає УНН.

Звісно, є така вірогідність, що чорноморський флот в Криму, втратив останній носій крилатих ракет, проте ця інформація чекає на офіційне підтвердження.В Криму ще залишаються деякі одиниці, але вони не такі важливі, які ті, що вони вивели у Новоросійськ

 - сказав Плетенчук.

Нагадаємо

У тимчасово окупованому Севастополі, ймовірно, був атакований корабель ВМФ Росії "Циклон", який є носієм "Калібрів".

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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