росія, ймовірно, втратила останній носій крилатих ракет у Криму

Є ймовірність, що чф рф в Криму втратив свій останній носій крилатих ракет. Хоча в Криму залишилися деякі військові одиниці, вони не мають такого стратегічного значення, як ті, які були переміщені в Новоросійськ. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає УНН.

Звісно, є така вірогідність, що чорноморський флот в Криму, втратив останній носій крилатих ракет, проте ця інформація чекає на офіційне підтвердження.В Криму ще залишаються деякі одиниці, але вони не такі важливі, які ті, що вони вивели у Новоросійськ