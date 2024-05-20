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ЗМІ: у тимчасово окупованому Севастополі, ймовірно, затонув російський корабель

ЗМІ: у тимчасово окупованому Севастополі, ймовірно, затонув російський корабель

Київ • УНН

 • 47097 перегляди

Корабель ВМФ Росії "Циклон" з крилатими ракетами "Калібр", ймовірно, був атакований поблизу Севастополя в Криму.

У тимчасово окупованому Севастополі, ймовірно, був атакований корабель ВМФ Росії "Циклон", який є носієм "Калібрів". Про це повідомляє Крымский ветер, передає УНН.

Деталі

Сьогодні біля пристані, поряд з якою було завдано ракетного удару, знаходився корабель завдовжки 70-75 метрів, повідомляє моніторингова група… Після обіду корабля тут уже не було

йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що, ймовірно, під удар потрапив ракетний катер "Циклон", який є носієм крилатих ракет типу "Калібр".

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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