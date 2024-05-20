СМИ: во временно оккупированном Севастополе, вероятно, затонул российский корабль

Во временно оккупированном Севастополе, вероятно, был атакован корабль ВМФ России "Циклон", который является носителем "Калибров". Об этом сообщает Крымский ветер, передает УНН.

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"Сегодня возле ... пристани, рядом с которой был нанесен ракетный удар, находился корабль длиной 70-75 метров, сообщает мониторинговая группа... После обеда корабля здесь уже не было", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что, вероятно, под удар попал ракетный катер "Циклон", который является носителем крылатых ракет типа "Калибр".

В Севастополе раздавались взрывы: оккупанты заявили, что отбили "атаку" на корабль