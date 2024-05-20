Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
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Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
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В результате вражеских обстрелов Волчанска один человек погиб, трое ранены
Российские войска продвинулись на нескольких направлениях - DeepState
Экс-глава Пентагона прокомментировал возможность ввода иностранных войск в Украину
У нападавшего на Фицо мог быть сообщник - полиция
The Atlantic: президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в авиакатастрофе
В Харькове был слышен взрыв
Король Саудовской Аравии заболел воспалением легких
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Интенсивные бои идут на двух направлениях фронта - Генштаб
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СМИ: во временно оккупированном Севастополе, вероятно, затонул российский корабль
Корабль ВМФ России "Циклон" с крылатыми ракетами "Калибр", вероятно, был атакован вблизи Севастополя в Крыму.
В результате вражеских обстрелов Волчанска один человек погиб, трое ранены
Один мирный житель погиб и трое получили ранения в результате российского обстрела Волчанска Харьковской области 19 мая.
Российские войска продвинулись на нескольких направлениях - DeepState
За даними аналітиків, російські війська просунулися поблизу кількох населених пунктів, включно з Роботиним, Вербовим, Парасковіївкою, Нетайловим, Яснобродовкою, Новопокровським, Керамікою, Берестовим, Зеленим і Бугриваткою, хоча Збройні сили України не підтвердили цієї інформації.
Экс-глава Пентагона прокомментировал возможность ввода иностранных войск в Украину
Бывший глава Пентагона Роберт Гейтс считает, что развертывание войск НАТО в Украине нельзя исключать или афишировать, подчеркивая важность предоставления Украине технической помощи, такой как системы противовоздушной обороны, артиллерия, ракеты и боеприпасы.
У нападавшего на Фицо мог быть сообщник - полиция
У нападавшего на премьер-министра Словакии Роберта Фицо мог быть сообщник из полиции, которая удалила его аккаунт в Facebook и историю общения после нападения.
The Atlantic: президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в авиакатастрофе
Вертолет президента Ирана Эбрагима Раиси исчез после встречи с президентом Азербайджана, и власти ищут способ объявить о его возможной смерти, не вызывая хаоса.
В Харькове был слышен взрыв
В Харькове, Украина, произошел взрыв, хотя воздушная тревога не объявлялась, а причина взрыва не была сообщена сразу.
Король Саудовской Аравии заболел воспалением легких
88-летний король Саудовской Аравии Салман ибн Абдель Азиз заболел пневмонией и проходит лечение антибиотиками после того, как был госпитализирован из-за высокой температуры и боли в суставах.
Кудрицкий сообщил, когда отменят графики отключения электроэнергии
Потепление несколько уменьшило потребление электроэнергии в Украине, но вынужденные ограничения и отключения будут продолжаться месяцами из-за убытков от российских атак, по словам руководителя "Укрэнерго".
Интенсивные бои идут на двух направлениях фронта - Генштаб
Ожесточенные бои продолжаются на Северском и Покровском направлениях, где российские войска осуществляют многочисленные неудачные попытки прорвать украинскую оборону, неся значительные потери.