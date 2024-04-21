В Севастополе раздавались взрывы: оккупанты заявили, что отбили "атаку" на корабль

В Севастополе утром 21 апреля раздавались взрывы, российские оккупанты заявили, что якобы отбили атаку на один из кораблей. Об этом сообщил так называемый "губернатор Севастополя" михаил развожаев, пишет УНН.

Утром на одном из кораблей на Северной стороне военные отразили атаку противокорабельной ракеты, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что от упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали.

В то же время в соцсетях выставили видео с дымом посреди кораблей. Автор отмечает, что "ракета попала в пароход".

Местные жители заявляли, что в городе видно "много дыма". На полуострове была объявлена ракетная опасность. Подписчики также сообщили, что на севере Севастополя заметно пожарные машины.

Напомним

Утром, 21 апреля, движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Людей, находящихся на мосту и в зоне осмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.