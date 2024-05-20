россия, вероятно, потеряла последний носитель крылатых ракет в Крыму

Есть вероятность, что чф рф в Крыму потерял свой последний носитель крылатых ракет. Хотя в Крыму остались некоторые военные единицы, они не имеют такого стратегического значения, как те, которые были перемещены в Новороссийск. Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает УНН.

Конечно, есть такая вероятность, что черноморский флот в Крыму, потерял последний носитель крылатых ракет, однако эта информация ждет официального подтверждения. В Крыму еще остаются некоторые единицы, но они не так важны, как те, что они вывели в Новороссийск - сказал Плетенчук.

Напомним,

Во временно оккупированном Севастополе, вероятно, был атакован корабль ВМФ России "Циклон", который является носителем "Калибров".