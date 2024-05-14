Окупанти зранку активізували зусилля в районах Старомайорського, Кринках і Роботиного
Київ • УНН
Сьогодні вранці російські окупанти активізувалися у районах Старомайорського, Кринках та Роботиного, проте українські війська не втратили позиції.
Російські окупанти сьогодні зранку активізували свої зусилля на трьох локаціях – це Старомайорське, Кринки і Роботине. Втрат позицій немає. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
На запитання, яка ситуація на півдні, Плетенчук відповів:
"Ситуація, якщо підбивати минулу добу краща ніж позаминулої доби. Кількість штурмів знижена, втрат позицій немає. Ворог вчора знову в Старомайорське намагався штурмувати, там було 12 спроб і чотири було на Кринках".
За його словами, росіяни зранку активізували свої зусилля на трьох локаціях.
"Сьогодні зранку вони активізували свої зусилля на всіх трьох наших локаціях – це Старомайорське, Кринки і Роботине. Там зранку було по одному штурму. Втрат позицій, як я сказав немає", - розповів Плетенчук.
Окрім того, він зазначив, що вчора, 13 травня інтенсивність боїв була більш висока, а сама кількість штурмів менша.
"Вчора цікава така деталь, кількість загальних втрат у росіян була така сама як позаминулої доби - більше як 150, але співвідношення втрат безповоротних збільшилося в півтора ризи. Тобто інтенсивність боїв була більш висока, а сама кількість штурмів була менша", - сказав Плетенчук.
Доповнення
12 травня Плетенчук повідомляв, що окупанти продовжують тиснути в районі Старомайорського на Донеччині.