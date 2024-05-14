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Окупанти зранку активізували зусилля в районах Старомайорського, Кринках і Роботиного

Окупанти зранку активізували зусилля в районах Старомайорського, Кринках і Роботиного

Київ • УНН

 • 20547 перегляди

Сьогодні вранці російські окупанти активізувалися у районах Старомайорського, Кринках та Роботиного, проте українські війська не втратили позиції.

Російські окупанти сьогодні зранку активізували свої зусилля на трьох локаціях – це Старомайорське, Кринки і Роботине. Втрат позицій немає. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

На запитання, яка ситуація на півдні, Плетенчук відповів:

"Ситуація, якщо підбивати минулу добу краща ніж позаминулої доби. Кількість штурмів знижена, втрат позицій немає. Ворог вчора знову в Старомайорське намагався штурмувати, там було 12 спроб і чотири було на Кринках".

За його словами, росіяни зранку активізували свої зусилля на трьох локаціях.

"Сьогодні зранку вони активізували свої зусилля на всіх трьох наших локаціях – це Старомайорське, Кринки і Роботине. Там зранку було по одному штурму.  Втрат позицій, як я сказав немає", - розповів Плетенчук.

Окрім того, він зазначив, що вчора, 13 травня інтенсивність боїв була більш висока, а сама кількість штурмів менша.

"Вчора цікава така деталь, кількість загальних втрат у росіян була така сама як позаминулої доби -  більше як 150, але співвідношення втрат безповоротних збільшилося в півтора ризи. Тобто інтенсивність боїв була більш висока, а сама кількість штурмів була менша", - сказав Плетенчук.

Доповнення

12 травня Плетенчук повідомляв, що окупанти продовжують тиснути в районі Старомайорського на Донеччині.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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