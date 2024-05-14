Оккупанты с утра активизировали усилия в районах Старомайорского, Крынках и Роботино

Российские оккупанты сегодня утром активизировали свои усилия на трех локациях - это Старомайорское, Крынки и Роботино. Потерь позиций нет. Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

На вопрос, какая ситуация на юге, Плетенчук ответил:

"Ситуация, если подводить прошедшие сутки лучше чем позапрошлые сутки. Количество штурмов снижено, потерь позиций нет. Враг вчера снова в Старомайорское пытался штурмовать, там было 12 попыток и четыре было на Крынках".

По его словам, россияне с утра активизировали свои усилия на трех локациях.

"Сегодня утром они активизировали свои усилия на всех трех наших локациях - это Старомайорское, Крынки и Роботино. Там с утра было по одному штурму. Потерь позиций, как я сказал нет", - рассказал Плетенчук.

Кроме того, он отметил, что вчера, 13 мая интенсивность боев была более высокая, а само количество штурмов меньше.

"Вчера интересная такая деталь, количество общих потерь у россиян было такое же как в позапрошлые сутки - более 150, но соотношение потерь безвозвратных увеличилось в полтора ризы. То есть интенсивность боев была более высокая, а само количество штурмов было меньше", - сказал Плетенчук.

Дополнение

12 мая Плетенчук сообщал, что оккупанты продолжают давить в районе Старомайорского в Донецкой области.