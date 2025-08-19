$41.260.08
12:09 • 14116 перегляди
Японія обмірковує свою роль у безпеці України: що може запропонувати країна, що уникає війни

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Японія розглядає можливості підтримки України в питаннях гарантій безпеки, дотримуючись конституційних обмежень. Прем'єр-міністр Шіґеру Ішіба наголошує на важливості швидкого припинення вогню та справедливого миру.

Японія обмірковує свою роль у безпеці України: що може запропонувати країна, що уникає війни

Японія розглядає, як вона може підтримати Україну в питаннях гарантій безпеки, водночас дотримуючись власних конституційних обмежень, заявив прем'єр-міністр Шіґеру Ішіба. Декілька десятків держав під керівництвом США досліджують можливості стримування майбутньої агресії росії проти України. Про це повідомляє Kyodo News, пише УНН.

Деталі

Ми належним чином відіграємо свою роль, враховуючи те, що ми можемо і повинні зробити в рамках нашої правової бази та можливостей. На даний момент ми не можемо сказати конкретно, що ми збираємося робити

- сказав Ішіба журналістам у своєму офісі.

Конституція Японії забороняє вести війну, дозволяючи застосування сили лише для самооборони, що обмежує діяльність країни за кордоном. Проте її Сили самооборони беруть участь у миротворчих та антипіратських місіях. Ішіба також високо оцінив зусилля президента США Дональда Трампа щодо встановлення миру в Україні та його переговори з європейськими лідерами.

Важливо досягти якнайшвидшого припинення вогню та справедливого миру

- наголосив прем’єр, підкресливши необхідність убезпечити цивільне населення обох країн.

Пізніше того ж дня Ішіба приєднався до онлайн-зустрічі, організованої Великою Британією, Францією та Німеччиною, де ще раз підкреслив важливість швидкого завершення війни та встановлення стабільного миру.

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
