12:26
Трамп: несколько стран Европы отправят войска в Украину, но США – нет
Эксклюзив
12:13
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
12:09
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
11:23
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
10:33
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
09:27
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
12:13
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
12:09
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Эксклюзив
11:23
Сладкий День пасечника: топ медовых рецептовPhoto11:20 • 10537 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину10:33 • 17754 просмотра
Япония обдумывает свою роль в безопасности Украины: что может предложить страна, избегающая войны

Киев • УНН

 • 1368 просмотра

Япония рассматривает возможности поддержки Украины в вопросах гарантий безопасности, соблюдая конституционные ограничения. Премьер-министр Сигэру Исиба подчеркивает важность быстрого прекращения огня и справедливого мира.

Япония обдумывает свою роль в безопасности Украины: что может предложить страна, избегающая войны

Япония рассматривает, как она может поддержать Украину в вопросах гарантий безопасности, одновременно соблюдая собственные конституционные ограничения, заявил премьер-министр Сигэру Исиба. Несколько десятков государств под руководством США исследуют возможности сдерживания будущей агрессии россии против Украины. Об этом сообщает Kyodo News, пишет УНН.

Детали

Мы должным образом сыграем свою роль, учитывая то, что мы можем и должны сделать в рамках нашей правовой базы и возможностей. На данный момент мы не можем сказать конкретно, что мы собираемся делать

- сказал Исиба журналистам в своем офисе.

Конституция Японии запрещает вести войну, позволяя применение силы только для самообороны, что ограничивает деятельность страны за рубежом. Однако ее Силы самообороны участвуют в миротворческих и антипиратских миссиях. Исиба также высоко оценил усилия президента США Дональда Трампа по установлению мира в Украине и его переговоры с европейскими лидерами.

Важно достичь скорейшего прекращения огня и справедливого мира

- подчеркнул премьер, подчеркнув необходимость обезопасить гражданское население обеих стран.

Позже в тот же день Исиба присоединился к онлайн-встрече, организованной Великобританией, Францией и Германией, где еще раз подчеркнул важность быстрого завершения войны и установления стабильного мира.

«Коалиция желающих» подтвердила поддержку Украины: первые заявления после встречи19.08.2025, 15:29 • 1718 просмотров

Алена Уткина

политикаНовости Мира
Силы самообороны Японии
Дональд Трамп
Франция
Великобритания
Германия
Япония
Соединённые Штаты
Украина