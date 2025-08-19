Япония обдумывает свою роль в безопасности Украины: что может предложить страна, избегающая войны
Япония рассматривает, как она может поддержать Украину в вопросах гарантий безопасности, одновременно соблюдая собственные конституционные ограничения, заявил премьер-министр Сигэру Исиба. Несколько десятков государств под руководством США исследуют возможности сдерживания будущей агрессии россии против Украины. Об этом сообщает Kyodo News, пишет УНН.
Мы должным образом сыграем свою роль, учитывая то, что мы можем и должны сделать в рамках нашей правовой базы и возможностей. На данный момент мы не можем сказать конкретно, что мы собираемся делать
Конституция Японии запрещает вести войну, позволяя применение силы только для самообороны, что ограничивает деятельность страны за рубежом. Однако ее Силы самообороны участвуют в миротворческих и антипиратских миссиях. Исиба также высоко оценил усилия президента США Дональда Трампа по установлению мира в Украине и его переговоры с европейскими лидерами.
Важно достичь скорейшего прекращения огня и справедливого мира
Позже в тот же день Исиба присоединился к онлайн-встрече, организованной Великобританией, Францией и Германией, где еще раз подчеркнул важность быстрого завершения войны и установления стабильного мира.
