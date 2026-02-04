Снігопади в Японії: кількість жертв зросла до 35 осіб, сніговий покрив перевищує 2, а подекуди й 4 метри

Фото: AP

Північні та західні регіони Японії вже понад два тижні потерпають від аномальних снігопадів, які призвели до масштабної гуманітарної кризи та численних людських жертв. Станом на середу, 4 лютого 2026 року, офіційно підтверджено загибель 35 людей, більшість із яких стали жертвами нещасних випадків під час розчищення дахів або серцевих нападів через надмірні фізичні навантаження. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Стихія охопила 15 префектур країни, причому в найбільш постраждалих районах висота снігового покриву перевищила 2 метри, а в окремих гірських селищах Аоморі сягнула рекордних 4,5 метрів. Найгірша ситуація спостерігається в префектурі Ніїгата, де зафіксовано 12 смертей.

Рятувальники продовжують знаходити тіла літніх людей, засипаних снігом прямо біля власних осель; зокрема, в місті Уонума тіло чоловіка виявили на даху через кілька днів після його зникнення.

Фото: AP

Будь ласка, звертайте пильну увагу на свою безпеку, обов’язково одягайте шолом або використовуйте рятувальний трос під час роботи з розчищення снігу – звернувся до громадян головний секретар кабінету міністрів Мінору Кіхара.

Уряд залучив Сили самооборони для допомоги мешканцям ізольованих районів, де снігові стіни заблокували входи до будинків на рівні другого поверху.

Загроза нових штормів та потепління

Попри те, що метеорологи прогнозують тимчасове потепління в середині тижня, це створює нові ризики: танення величезних мас снігу може спровокувати сходження лавин та руйнівні зсуви ґрунту. Влада попередила, що вже наступними вихідними на північ Японії насунеться черговий потужний холодний фронт, який принесе ще більші опади.

Наразі понад 390 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості, а десятки будинків у префектурах Аоморі та Ніїгата зазнали пошкоджень через вагу снігу на покрівлях. Оперативні штаби працюють у посиленому режимі, намагаючись відновити рух на заблокованих автомагістралях до початку нової хвилі шторму.

