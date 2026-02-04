Снігопади в Японії: кількість жертв зросла до 35 осіб, сніговий покрив перевищує 2, а подекуди й 4 метри

$42.970.16
50.910.12
uken
3 лютого, 22:15 • 10162 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 15514 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
3 лютого, 18:25 • 16700 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
3 лютого, 16:50 • 18244 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
3 лютого, 16:41 • 19239 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
3 лютого, 16:33 • 14583 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
3 лютого, 11:49 • 23552 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
3 лютого, 11:48 • 32236 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
3 лютого, 11:19 • 17307 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
3 лютого, 09:22 • 25059 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−17°
2м/с
80%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Майлі Сайрус проігнорувала перемогу Леді Гаги на Grammy-2026: що сталося3 лютого, 19:49 • 4884 перегляди
Віткофф та Кушнер прибудуть на переговори до Абу-Дабі з рф та Україною - Білий дім3 лютого, 20:03 • 4798 перегляди
Вбивство чотирьох поліцейський: керівник поліції Черкащини тимчасово припинив виконання службових обов'язків3 лютого, 20:52 • 4390 перегляди
Атака рф на автобус із шахтарями: у ДТЕК назвали імена загиблих працівників3 лютого, 21:10 • 5540 перегляди
"Іржавий кинджал" для ЗСУ: у США успішно випробували нову далекобійну ракету Rusty DaggerPhoto3 лютого, 21:21 • 5560 перегляди
Публікації
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 24711 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 26772 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 66037 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 75120 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 57752 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Музикант
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Велика Британія
Дніпро (місто)
Реклама
УНН Lite
"Далі більше, але без дітей": Осадча та Горбунов про дев’ять років шлюбу3 лютого, 18:03 • 10690 перегляди
Monokate здивувала новим образом: Катерина Павленко стала платиновою блондинкою перед Нацвідбором на "Євробачення‑2026"Video3 лютого, 16:57 • 11773 перегляди
Лілія Ребрик показала, як її донька займається гімнастикоюPhoto3 лютого, 14:20 • 15357 перегляди
Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікуваньPhoto3 лютого, 11:58 • 22467 перегляди
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 33417 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Золото
ChatGPT

Снігопади в Японії: кількість жертв зросла до 35 осіб, сніговий покрив перевищує 2, а подекуди й 4 метри

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Північні та західні регіони Японії потерпають від аномальних снігопадів, що призвели до загибелі 35 людей. Висота снігового покриву перевищила 2 метри, а подекуди сягнула 4,5 метрів.

Снігопади в Японії: кількість жертв зросла до 35 осіб, сніговий покрив перевищує 2, а подекуди й 4 метри
Фото: AP

Північні та західні регіони Японії вже понад два тижні потерпають від аномальних снігопадів, які призвели до масштабної гуманітарної кризи та численних людських жертв. Станом на середу, 4 лютого 2026 року, офіційно підтверджено загибель 35 людей, більшість із яких стали жертвами нещасних випадків під час розчищення дахів або серцевих нападів через надмірні фізичні навантаження. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Стихія охопила 15 префектур країни, причому в найбільш постраждалих районах висота снігового покриву перевищила 2 метри, а в окремих гірських селищах Аоморі сягнула рекордних 4,5 метрів. Найгірша ситуація спостерігається в префектурі Ніїгата, де зафіксовано 12 смертей.

"Схоже, морозна Говерла позаду": синоптик прогнозує потепління, але потім ще одну хвилю холоду03.02.26, 17:19 • 2738 переглядiв

Рятувальники продовжують знаходити тіла літніх людей, засипаних снігом прямо біля власних осель; зокрема, в місті Уонума тіло чоловіка виявили на даху через кілька днів після його зникнення.

Фото: AP
Фото: AP

Будь ласка, звертайте пильну увагу на свою безпеку, обов’язково одягайте шолом або використовуйте рятувальний трос під час роботи з розчищення снігу

– звернувся до громадян головний секретар кабінету міністрів Мінору Кіхара.

 Уряд залучив Сили самооборони для допомоги мешканцям ізольованих районів, де снігові стіни заблокували входи до будинків на рівні другого поверху.

Загроза нових штормів та потепління

Попри те, що метеорологи прогнозують тимчасове потепління в середині тижня, це створює нові ризики: танення величезних мас снігу може спровокувати сходження лавин та руйнівні зсуви ґрунту. Влада попередила, що вже наступними вихідними на північ Японії насунеться черговий потужний холодний фронт, який принесе ще більші опади.

Екстремальне похолодання в США супроводжується рідкісним явищем "морозними землетрусами" – що це таке28.01.26, 04:10 • 4413 переглядiв

Наразі понад 390 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості, а десятки будинків у префектурах Аоморі та Ніїгата зазнали пошкоджень через вагу снігу на покрівлях. Оперативні штаби працюють у посиленому режимі, намагаючись відновити рух на заблокованих автомагістралях до початку нової хвилі шторму.

Зимова буря в США: понад 100 загиблих та тисячі скасованих рейсів01.02.26, 08:47 • 12082 перегляди

Степан Гафтко

Новини СвітуПогода та довкілля
Сили самооборони Японії
Японія