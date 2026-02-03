"Схоже, морозна Говерла позаду": синоптик прогнозує потепління, але потім ще одну хвилю холоду

$42.970.16
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
11:48 • 19030 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
11:19 • 13604 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
3 лютого, 09:22 • 21872 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзив
3 лютого, 09:16 • 32745 перегляди
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
3 лютого, 08:20 • 31005 перегляди
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
3 лютого, 07:02 • 28441 перегляди
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
3 лютого, 05:28 • 29392 перегляди
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиціPhotoVideo
2 лютого, 23:51 • 34696 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 44368 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
Публікації
Ексклюзиви
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 55632 перегляди
Провідна ТЕЦ Харкова зазнала важких пошкоджень, відновлення неможливе - депутат міськради3 лютого, 09:06 • 27770 перегляди
Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікуваньPhoto11:58 • 11130 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка14:17 • 10095 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"14:37 • 6592 перегляди
"Схоже, морозна Говерла позаду": синоптик прогнозує потепління, але потім ще одну хвилю холоду

Київ • УНН

 • 1496 перегляди

В Україні 4 лютого очікується холодна ніч, але вдень на заході почне теплішати. З 5 лютого температура підвищиться, а з 9 лютого знову прийде похолодання.

"Схоже, морозна Говерла позаду": синоптик прогнозує потепління, але потім ще одну хвилю холоду

В Україні найближчими днями стане тепліше, але потім очікується ще одна хвиля холоду, але меншого масштабу, після чого знову послідує потепління, прогнозує синоптик Наталка Діденко, пише УНН.

Деталі

"Отже, поки морози ще товчуться в коридорі, ніяк не випреш, вже до під'їзду підходить, махаючи сумочкою із вищими градусами, інша повітряна маса", - зазначила Діденко.

За прогнозом синоптика, 4 лютого в Україні ніч ще буде холодною, -12-19 градусів, на півночі та північному сході -15-22 градуси. Вдень у середу очікується -9-13 градусів, на Сумщині, Харківщині та Луганщині до -14 градусів.

Але у західних областях завтра "уже перші прояви потепління", вдень -2-6 градусів, на Закарпатті до +4 градусів, зазначила Діденко.

"Почне руйнуватися антициклон, тому збільшуватиметься хмарність, сніг та мокрий сніг (на Закарпатті з дощем) пройдуть у західній частині України", - повідомила вона.

Опади, за її даними, дійдуть завтра вдень до Вінниччини, Житомирщини та Одещини. На решті території України в середу - без істотних опадів.

У західних областях очікується завтра сильний південно-східний вітер із штормовими поривами, на решті території - помірний, часом рвучкий.

У Києві 4 лютого - збільшення хмарності, посилення південно-східного вітру до 10-12 метрів за секунду, ввечері є ймовірність невеликого снігу. Найближчої ночі в столиці передбачається -17-19 градусів, завтра вдень близько -10 градусів.

"Тобто, вже відчуватиметься прийдешня зміна погоди - дорогі метеопати, приготуйте свої "каптопреси", "нурофени" та м'ятні чаї. Із 5-го лютого Атлантика та південні потоки почнуть тиснути сильніше, нададуть антициклону підср...ників, температура повітря в Україні підвищиться, опадів побільшає, вітер посилиться", - зазначила Діденко.

І вказала, що є тенденція, що потребуватиме уточнення.

"Із 9-го лютого нова хвиля холоду знову завітає в Україну. Температура повітря знизиться, проте, схоже, що морозна Говерла все ж позаду, масштаб холодів буде дещо меншим. Похолодання триватиме, орієнтовно, до 12-го лютого. Потім знову - ууух! - потепління!" - написала Діденко.

Морози до -28°C та без опадів: синоптик дала прогноз на 3 лютого02.02.26, 16:16 • 3034 перегляди

Юлія Шрамко

Погода та довкілля
Морози в Україні
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Сніг в Україні
Вінницька область
Житомирська область
Одеська область
Закарпатська область
Атлантичний океан
Україна
Київ