"Схоже, морозна Говерла позаду": синоптик прогнозує потепління, але потім ще одну хвилю холоду

В Україні найближчими днями стане тепліше, але потім очікується ще одна хвиля холоду, але меншого масштабу, після чого знову послідує потепління, прогнозує синоптик Наталка Діденко, пише УНН.

Деталі

"Отже, поки морози ще товчуться в коридорі, ніяк не випреш, вже до під'їзду підходить, махаючи сумочкою із вищими градусами, інша повітряна маса", - зазначила Діденко.

За прогнозом синоптика, 4 лютого в Україні ніч ще буде холодною, -12-19 градусів, на півночі та північному сході -15-22 градуси. Вдень у середу очікується -9-13 градусів, на Сумщині, Харківщині та Луганщині до -14 градусів.

Але у західних областях завтра "уже перші прояви потепління", вдень -2-6 градусів, на Закарпатті до +4 градусів, зазначила Діденко.

"Почне руйнуватися антициклон, тому збільшуватиметься хмарність, сніг та мокрий сніг (на Закарпатті з дощем) пройдуть у західній частині України", - повідомила вона.

Опади, за її даними, дійдуть завтра вдень до Вінниччини, Житомирщини та Одещини. На решті території України в середу - без істотних опадів.

У західних областях очікується завтра сильний південно-східний вітер із штормовими поривами, на решті території - помірний, часом рвучкий.

У Києві 4 лютого - збільшення хмарності, посилення південно-східного вітру до 10-12 метрів за секунду, ввечері є ймовірність невеликого снігу. Найближчої ночі в столиці передбачається -17-19 градусів, завтра вдень близько -10 градусів.

"Тобто, вже відчуватиметься прийдешня зміна погоди - дорогі метеопати, приготуйте свої "каптопреси", "нурофени" та м'ятні чаї. Із 5-го лютого Атлантика та південні потоки почнуть тиснути сильніше, нададуть антициклону підср...ників, температура повітря в Україні підвищиться, опадів побільшає, вітер посилиться", - зазначила Діденко.

І вказала, що є тенденція, що потребуватиме уточнення.

"Із 9-го лютого нова хвиля холоду знову завітає в Україну. Температура повітря знизиться, проте, схоже, що морозна Говерла все ж позаду, масштаб холодів буде дещо меншим. Похолодання триватиме, орієнтовно, до 12-го лютого. Потім знову - ууух! - потепління!" - написала Діденко.

