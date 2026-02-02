Морози до -28°C та без опадів: синоптик дала прогноз на 3 лютого
Київ • УНН
3 лютого в Україні очікуються сильні морози до -28°C, без опадів. Послаблення морозів прогнозується з 5 лютого.
У вівторок, 3 лютого, майже по всій території України утримаються сильні морози. Місцями стовпчики термометрів покажуть до крижаних -28 градусів. Послаблення холодів варто очікувати з четверга, 5 лютого. Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко, пише УНН.
3-го лютого в Україні втримуються дуже сильні морози. Найближчої ночі -22-28 градусів, на південному заході, півдні та південному сході -17-22 градуси
За словами синоптикині, упродовж завтрашнього дня температура повітря коливатиметься від -14 до -20 градусів, на півдні очікується -4 – -11, а на Закарпатті – близько нуля.
Суху погоду забезпечить антициклон, який приніс в Україну різке похолодання безпосередньо з Арктики, тож у вівторок опади по країні не прогнозуються, а небо буде безхмарним.
У Києві найближчої ночі синоптики прогнозують сильні морози – до -22 – -25 градусів, удень у вівторок температура становитиме -12 – -15. Опадів не очікується. На дорогах і тротуарах зберігатиметься ожеледиця.
"Послаблення морозів очікується з 5-го лютого. Температура повітря суттєво підвищиться, проте з'являться опади та посилиться вітер", – зазначено у повідомленні.
Діденко підкреслила, що зараз за календарем зима, тож після прогнозованого потепління цілком можливо очікувати чергового відчутного похолодання.
