11:00 • 11734 перегляди
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
08:37 • 21768 перегляди
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
1 лютого, 12:14 • 49734 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 67236 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto
1 лютого, 11:12 • 46193 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
1 лютого, 10:11 • 47872 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 34644 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 51448 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 64973 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 40549 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
Морози до -28°C та без опадів: синоптик дала прогноз на 3 лютого

Київ • УНН

 • 58 перегляди

3 лютого в Україні очікуються сильні морози до -28°C, без опадів. Послаблення морозів прогнозується з 5 лютого.

Морози до -28°C та без опадів: синоптик дала прогноз на 3 лютого

У вівторок, 3 лютого, майже по всій території України утримаються сильні морози. Місцями стовпчики термометрів покажуть до крижаних -28 градусів. Послаблення холодів варто очікувати з четверга, 5 лютого. Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко, пише УНН.

3-го лютого в Україні втримуються дуже сильні морози. Найближчої ночі -22-28 градусів, на південному заході, півдні та південному сході -17-22 градуси

- йдеться у повідомленні.

За словами синоптикині, упродовж завтрашнього дня температура повітря коливатиметься від -14 до -20 градусів, на півдні очікується -4 – -11, а на Закарпатті – близько нуля.

Суху погоду забезпечить антициклон, який приніс в Україну різке похолодання безпосередньо з Арктики, тож у вівторок опади по країні не прогнозуються, а небо буде безхмарним.

У Києві найближчої ночі синоптики прогнозують сильні морози – до -22 – -25 градусів, удень у вівторок температура становитиме -12 – -15. Опадів не очікується. На дорогах і тротуарах зберігатиметься ожеледиця.

"Послаблення морозів очікується з 5-го лютого. Температура повітря суттєво підвищиться, проте з'являться опади та посилиться вітер", – зазначено у повідомленні.

Діденко підкреслила, що зараз за календарем зима, тож після прогнозованого потепління цілком можливо очікувати чергового відчутного похолодання.

Лютий 2026 року: якою буде погода в останній місяць зими29.01.26, 17:54 • 14113 переглядiв

Ольга Розгон

Погода та довкілля
Морози в Україні
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Закарпатська область
Україна
Київ