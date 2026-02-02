Морозы до -28°C и без осадков: синоптик дала прогноз на 3 февраля
Киев • УНН
3 февраля в Украине ожидаются сильные морозы до -28°C, без осадков. Ослабление морозов прогнозируется с 5 февраля.
Во вторник, 3 февраля, почти на всей территории Украины сохранятся сильные морозы. Местами столбики термометров покажут до ледяных -28 градусов. Ослабления холодов стоит ожидать с четверга, 5 февраля. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко, пишет УНН.
3 февраля в Украине сохраняются очень сильные морозы. Ближайшей ночью -22-28 градусов, на юго-западе, юге и юго-востоке -17-22 градуса
По словам синоптика, в течение завтрашнего дня температура воздуха будет колебаться от -14 до -20 градусов, на юге ожидается -4 – -11, а на Закарпатье – около нуля.
Сухую погоду обеспечит антициклон, который принес в Украину резкое похолодание непосредственно из Арктики, поэтому во вторник осадки по стране не прогнозируются, а небо будет безоблачным.
В Киеве ближайшей ночью синоптики прогнозируют сильные морозы – до -22 – -25 градусов, днем во вторник температура составит -12 – -15. Осадков не ожидается. На дорогах и тротуарах сохранится гололедица.
"Ослабление морозов ожидается с 5 февраля. Температура воздуха существенно повысится, однако появятся осадки и усилится ветер", – говорится в сообщении.
Диденко подчеркнула, что сейчас по календарю зима, поэтому после прогнозируемого потепления вполне возможно ожидать очередного ощутимого похолодания.
