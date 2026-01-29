$42.770.19
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
13:24 • 10575 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
13:06 • 11493 просмотра
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
12:04 • 16483 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
11:56 • 15761 просмотра
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
11:30 • 13332 просмотра
Суд в Одессе продлил домашний арест врачам скандальной клиники Odrex по делу о смерти пациента
10:21 • 16338 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российской РЛС "Небо-СВУ" стоимостью $100 млн и пунктов управления дронов оккупантов
10:01 • 26630 просмотра
Существует три сценария развития событий в Украине в 2026 году - The Wall Street Journal
29 января, 09:37 • 11744 просмотра
Украина может уменьшить зависимость от разведданных США за несколько месяцев - FT
Эксклюзив
29 января, 09:19 • 14019 просмотра
После третьей блокировки StopOdrex скандальная клиника может перейти к физической расправе со свидетелями - вдова бывшего пациента "Одрекс"
Февраль 2026 года: какой будет погода в последний месяц зимы

Киев • УНН

 • 8 просмотра

В феврале средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается от 4°С мороза до 2°С тепла, а месячное количество осадков – 29-67 мм. Это соответствует норме для большинства регионов страны.

Февраль 2026 года: какой будет погода в последний месяц зимы
Фото: pixabay

В феврале средняя месячная температура воздуха в Украине будет колебаться от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла, а месячное количество осадков ожидается 29-67 мм. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

Средняя месячная температура предполагается от 4°С мороза до 2°С тепла, что в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях в пределах нормы; на остальной территории страны на 1,5°С выше нормы

- говорится в сообщении.

По данным синоптиков, месячное количество осадков ожидается 29 – 67 мм, в Карпатах местами 74 – 83 мм, что в пределах нормы (80 – 120 %).

Краткая климатическая характеристика февраля

Данные наблюдений синоптиков свидетельствуют, что средняя месячная температура составляет 0 – 6°С мороза, в Одесской области, в Крыму и на Закарпатье местами 1 – 4°С тепла. Абсолютный минимум температуры составляет 23,7 – 36,1°С мороза, в Волынской, Винницкой, Черниговской и Луганской областях местами 37,2 – 39,0°С мороза, в Одесской области и в Крыму местами 14,5 – 21,5°С мороза.

В то же время, абсолютный максимум температуры колеблется в пределах - 12,3 - 21,9 градуса тепла, а в Одесской, Винницкой областях и в Крыму местами до 23,0 – 24,4 градуса тепла. На высокогорье Карпат максимальная температура достигает 9,5-11,1 градуса тепла.

Переход средней суточной температуры воздуха через 0 °С в сторону повышения происходит в Одесской области, в Крыму и Закарпатье местами в первой декаде, на остальной территории - во второй и третьей декаде февраля (в западных, северных, центральных и восточных областях локально в первой декаде марта). Среднее месячное количество осадков составляет 22-49 мм, в Карпатах, на Закарпатье, в горах Крыма 53-89 мм, на высокогорье 104-108 мм

 - отмечают синоптики.

Напомним

1-3 февраля в Украине ожидается резкое снижение температуры до -27°C, местами до -30°C. В Киеве температура упадет до -25°C. С 4 февраля морозы начнут ослабевать.

Алла Киосак

Погода и окружающая среда
Морозы в Украине
Укргидрометцентр
Винницкая область
Черкасская область
Полтавская область
Одесская область
Луганская область
Волынская область
Закарпатская область
Черниговская область
Карпатские горы
Крым
Украина
Киев