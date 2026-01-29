Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози

Україну накриють сильні морози на початку лютого, місцями температура повітря може знижуватися до -30 градусів, попередили у ДСНС України у четвер, пише УНН.

Деталі

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, "1-3 лютого в Україні очікується різке зниження температури".

Уночі, окрім Закарпаття та південної частини країни, температура впаде до мінус 20-27º, у Київській, Чернігівській, Житомирській, Рівненській, Сумській, Полтавській та Харківській областях, а в Києві - до мінус 20-25º. Вдень прогнозується мінус 15-22º морозу. Місцями мороз сягне мінус 30º (ІІІ рівень небезпеки, червоний) - повідомили у ДСНС.

4-5 лютого, як вказано, очікується поступове послаблення морозів із заходу та південного заходу країни.

Окрім того, як повідомляється, 29 січня до кінця дня у столиці та Київській області утримається туман із видимістю 200-500 м. Оголошений І рівень небезпеки (жовтий). Водії та пішоходи – будьте уважні та обережні.

У ДСНС порадили слідкувати за щоденними оновленнями прогнозу погоди.

