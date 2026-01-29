$42.770.19
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
11:56 • 4474 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
11:30 • 4586 перегляди
Суд в Одесі продовжив домашній арешт лікарям скандальної клініки Odrex у справі про смерть пацієнта
10:21 • 11112 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російської РЛС "Небо-СВУ" вартістю $100 млн та пунктів управління дронів окупантів
10:01 • 21742 перегляди
Існує три сценарії розвитку подій в Україні у 2026 році - The Wall Street Journal
09:37 • 9876 перегляди
Україна може зменшити залежність від розвідданих США за кілька місяців - FT
Ексклюзив
09:19 • 12659 перегляди
Після третього блокування StopOdrex скандальна клініка може перейти до фізичної розправи зі свідками – вдова колишнього пацієнта "Одрекс"
07:35 • 17438 перегляди
Україна йде на поступки, а на рф потрібен тиск: Каллас прокоментувала можливі гарантії безпеки США в обмін на територіальні поступки
29 січня, 00:09 • 24387 перегляди
Мерц: Україна не зможе вступити до Євросоюзу у 2027 році
28 січня, 19:02 • 31240 перегляди
Зеленський попередив, що рф готується до нового удару по Україні
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози

Київ • УНН

 • 4488 перегляди

1-3 лютого в Україні очікується різке зниження температури до -27°C, місцями до -30°C. У Києві температура впаде до -25°C. З 4 лютого морози почнуть слабшати.

Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози

Україну накриють сильні морози на початку лютого, місцями температура повітря може знижуватися до -30 градусів, попередили у ДСНС України у четвер, пише УНН.

Деталі

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, "1-3 лютого в Україні очікується різке зниження температури".

Уночі, окрім Закарпаття та південної частини країни, температура впаде до мінус 20-27º, у Київській, Чернігівській, Житомирській, Рівненській, Сумській, Полтавській та Харківській областях, а в Києві - до мінус 20-25º. Вдень прогнозується мінус 15-22º морозу. Місцями мороз сягне мінус 30º (ІІІ рівень небезпеки, червоний)

- повідомили у ДСНС.

4-5 лютого, як вказано, очікується поступове послаблення морозів із заходу та південного заходу країни.

Окрім того, як повідомляється, 29 січня до кінця дня у столиці та Київській області утримається туман із видимістю 200-500 м. Оголошений І рівень небезпеки (жовтий). Водії та пішоходи – будьте уважні та обережні.

У ДСНС порадили слідкувати за щоденними оновленнями прогнозу погоди.

В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня27.01.26, 16:04 • 33461 перегляд

Юлія Шрамко

