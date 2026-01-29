$42.770.19
13:06 • 282 просмотра
В сети сообщают о якобы “энергетическом перемирии между россией и Украиной
12:04 • 6188 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
11:56 • 6962 просмотра
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
11:30 • 6532 просмотра
Суд в Одессе продлил домашний арест врачам скандальной клиники Odrex по делу о смерти пациента
10:21 • 12103 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российской РЛС "Небо-СВУ" стоимостью $100 млн и пунктов управления дронов оккупантов
10:01 • 22834 просмотра
Существует три сценария развития событий в Украине в 2026 году - The Wall Street Journal
09:37 • 10334 просмотра
Украина может уменьшить зависимость от разведданных США за несколько месяцев - FT
Эксклюзив
09:19 • 12970 просмотра
После третьей блокировки StopOdrex скандальная клиника может перейти к физической расправе со свидетелями - вдова бывшего пациента "Одрекс"
07:35 • 17668 просмотра
Украина идет на уступки, а на рф нужно давление: Каллас прокомментировала возможные гарантии безопасности США в обмен на территориальные уступки
29 января, 00:09 • 24790 просмотра
Мерц: Украина не сможет вступить в Евросоюз в 2027 году
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы

Киев • УНН

 • 6966 просмотра

1-3 февраля в Украине ожидается резкое снижение температуры до -27°C, местами до -30°C. В Киеве температура упадет до -25°C. С 4 февраля морозы начнут ослабевать.

Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы

Украину накроют сильные морозы в начале февраля, местами температура воздуха может снижаться до -30 градусов, предупредили в ГСЧС Украины в четверг, пишет УНН.

Детали

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, "1-3 февраля в Украине ожидается резкое снижение температуры".

Ночью, кроме Закарпатья и южной части страны, температура упадет до минус 20-27º, в Киевской, Черниговской, Житомирской, Ровенской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях, а в Киеве - до минус 20-25º. Днем прогнозируется минус 15-22º мороза. Местами мороз достигнет минус 30º (ІІІ уровень опасности, красный)

- сообщили в ГСЧС.

4-5 февраля, как указано, ожидается постепенное ослабление морозов с запада и юго-запада страны.

Кроме того, как сообщается, 29 января до конца дня в столице и Киевской области сохранится туман с видимостью 200-500 м. Объявлен I уровень опасности (желтый). Водители и пешеходы – будьте внимательны и осторожны.

В ГСЧС посоветовали следить за ежедневными обновлениями прогноза погоды.

