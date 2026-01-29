Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы

Украину накроют сильные морозы в начале февраля, местами температура воздуха может снижаться до -30 градусов, предупредили в ГСЧС Украины в четверг, пишет УНН.

Детали

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, "1-3 февраля в Украине ожидается резкое снижение температуры".

Ночью, кроме Закарпатья и южной части страны, температура упадет до минус 20-27º, в Киевской, Черниговской, Житомирской, Ровенской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях, а в Киеве - до минус 20-25º. Днем прогнозируется минус 15-22º мороза. Местами мороз достигнет минус 30º (ІІІ уровень опасности, красный) - сообщили в ГСЧС.

4-5 февраля, как указано, ожидается постепенное ослабление морозов с запада и юго-запада страны.

Кроме того, как сообщается, 29 января до конца дня в столице и Киевской области сохранится туман с видимостью 200-500 м. Объявлен I уровень опасности (желтый). Водители и пешеходы – будьте внимательны и осторожны.

В ГСЧС посоветовали следить за ежедневными обновлениями прогноза погоды.

