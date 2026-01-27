$43.130.01
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
13:14 • 9376 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
12:39 • 8738 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
12:15 • 7024 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
11:34 • 15527 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзив
10:00 • 20825 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
08:29 • 15597 просмотра
После того, как Odrex подал в суд на УНН, журналиста не пустили на пресс-конференцию
Эксклюзив
27 января, 07:30 • 18126 просмотра
В Киеве не хватает водителей: самый большой дефицит в автобусном сообщении
26 января, 17:23 • 32833 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 82154 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Аварийные отключения света охватили несколько областей - Укрэнерго27 января, 06:18 • 27538 просмотра
Атака рф на Броды 27 января: в городе чувствуется дым, обучение в школах отменено27 января, 07:41 • 10294 просмотра
"Советуем обратиться к путину, который начал эту войну": МИД ответил вице-премьеру Италии Сальвини на заявления о Зеленском и мирном соглашении27 января, 08:03 • 14426 просмотра
Минобороны рф заявило о захвате Купянска-Узлового и Новояковлевки: карты DeepState опровергают ложь россиянPhoto09:41 • 9972 просмотра
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности11:42 • 12800 просмотра
публикации
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
13:14 • 9376 просмотра
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности11:42 • 13250 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть11:34 • 15527 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
Эксклюзив
10:00 • 20825 просмотра
Избрание заместителя руководителя САП: в Совете прокуроров разъяснили, как формируется Конкурсная комиссия и сколько было желающих войти в ее состав26 января, 18:05 • 44501 просмотра
УНН Lite
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык11:53 • 6010 просмотра
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 24635 просмотра
Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ26 января, 14:43 • 24010 просмотра
Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчанияVideo26 января, 14:07 • 24429 просмотра
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов26 января, 11:48 • 27152 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января

Киев • УНН

 • 172 просмотра

В Украине 28-29 января ожидается оттепель и потепление до +3 градусов, на юге до +6, в Крыму до +14. Прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя, местами гололедица.

В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января

В среду и четверг, 28-29 января, по всей территории Украины прогнозируют оттепель, повышение температуры воздуха и ослабление морозов. Дневная температура в большинстве регионов будет держаться около нуля или выше. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает УНН.

Завтра и послезавтра, 28-29 января, в Украине везде ожидается оттепель, потепление, повышение температуры воздуха, существенное ослабление морозов, доминирование "нулей" и "плюсов". Словом, можно как угодно называть этот процесс, креативных возможностей у людей, как оказалось, много, однако все же ограничимся приятным словом "потепление" 

– говорится в сообщении.

По прогнозу, 28 и 29 января дневная температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах 0…+3 градусов. На юге ожидается +3…+6 градусов, в Крыму – +6…+14 градусов.

Осадки в виде мокрого снега, ледяного дождя и дождя периодически будут проходить на севере, западе, в центральных областях и на Харьковщине. Местами прогнозируется гололед, который может образовываться не только на дорогах и тротуарах, но и на вертикальных поверхностях.

Объявлено штормовое предупреждение: завтра Украину накроет мощный гололед и гололедица26.01.26, 18:36 • 4248 просмотров

В южных областях, а также в Донецкой и Луганской областях существенных осадков не ожидается.

В Киеве в среду периодически - мокрый снег или дождь, влажная облачная погода. К атмосферной какабеке присоединится туман, который будет ухудшать видимость до 300-500 метров. Дорогие водители, дорогие пешеходы, любите друг друга! Компенсацию за высокую влажность и серую облачность организует высокая температура воздуха, завтра в столице днем +1 градус! 30-31 января в Украину начнет заходить новая воздушная масса арктического происхождения с очередным похолоданием 

– отмечается в сообщении.

Напомним

Аномальные погодные условия вызвали повреждения линий электропередач и устройств связи, что усложнило движение поездов. В Одесской области ситуация самая сложная из-за сплошного гололеда, однако все поезда продолжают движение.

Алла Киосак

