В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января

В среду и четверг, 28-29 января, по всей территории Украины прогнозируют оттепель, повышение температуры воздуха и ослабление морозов. Дневная температура в большинстве регионов будет держаться около нуля или выше. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает УНН.

Завтра и послезавтра, 28-29 января, в Украине везде ожидается оттепель, потепление, повышение температуры воздуха, существенное ослабление морозов, доминирование "нулей" и "плюсов". Словом, можно как угодно называть этот процесс, креативных возможностей у людей, как оказалось, много, однако все же ограничимся приятным словом "потепление" – говорится в сообщении.

По прогнозу, 28 и 29 января дневная температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах 0…+3 градусов. На юге ожидается +3…+6 градусов, в Крыму – +6…+14 градусов.

Осадки в виде мокрого снега, ледяного дождя и дождя периодически будут проходить на севере, западе, в центральных областях и на Харьковщине. Местами прогнозируется гололед, который может образовываться не только на дорогах и тротуарах, но и на вертикальных поверхностях.

В южных областях, а также в Донецкой и Луганской областях существенных осадков не ожидается.

В Киеве в среду периодически - мокрый снег или дождь, влажная облачная погода. К атмосферной какабеке присоединится туман, который будет ухудшать видимость до 300-500 метров. Дорогие водители, дорогие пешеходы, любите друг друга! Компенсацию за высокую влажность и серую облачность организует высокая температура воздуха, завтра в столице днем +1 градус! 30-31 января в Украину начнет заходить новая воздушная масса арктического происхождения с очередным похолоданием – отмечается в сообщении.

Аномальные погодные условия вызвали повреждения линий электропередач и устройств связи, что усложнило движение поездов. В Одесской области ситуация самая сложная из-за сплошного гололеда, однако все поезда продолжают движение.