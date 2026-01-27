$43.130.01
51.060.41
ukenru
14:04 • 392 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
13:14 • 10146 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
12:39 • 9298 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
12:15 • 7516 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
11:34 • 15999 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
10:00 • 21241 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
08:29 • 15713 перегляди
Після того, як Odrex подав в суд на УНН, журналіста не пустили на пресконференцію
Ексклюзив
27 січня, 07:30 • 18213 перегляди
У Києві бракує водіїв: найбільший дефіцит в автобусному сполученні
26 січня, 17:23 • 32888 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 82234 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
2.9м/с
89%
743мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Аварійні відключення світла охопили кілька областей - Укренерго27 січня, 06:18 • 27883 перегляди
Атака рф на Броди 27 січня: у місті відчувається дим, навчання в школах скасовано27 січня, 07:41 • 10644 перегляди
"Радимо звернутися до путіна, який почав цю війну": МЗС відповіло віцепрем'єру Італії Сальвіні на заяви про Зеленського та мирну угоду27 січня, 08:03 • 14808 перегляди
Міноборони рф заявило про захоплення Куп’янська-Вузлового та Новояковлівки: карти DeepState спростовують брехню росіянPhoto09:41 • 10383 перегляди
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки11:42 • 13436 перегляди
Публікації
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
13:14 • 10146 перегляди
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки11:42 • 13765 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути11:34 • 15999 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
Ексклюзив
10:00 • 21241 перегляди
Обрання заступника керівника САП: у Раді прокурорів роз’яснили, як формується Конкурсна комісія та скільки було бажаючих увійти до її складу26 січня, 18:05 • 44767 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Олександр Усик
Олег Кіпер
Актуальні місця
Україна
Одеса
Сполучені Штати Америки
Львівська область
Харківська область
Реклама
УНН Lite
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик11:53 • 6340 перегляди
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 24787 перегляди
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров’ям співака та чому він не служив у ЗСУ26 січня, 14:43 • 24151 перегляди
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчанняVideo26 січня, 14:07 • 24557 перегляди
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів26 січня, 11:48 • 27273 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
Financial Times

В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня

Київ • УНН

 • 384 перегляди

В Україні 28-29 січня очікується відлига та потепління до +3 градусів, на півдні до +6, у Криму до +14. Прогнозуються опади у вигляді мокрого снігу та дощу, місцями ожеледь.

В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня

У середу та четвер, 28-29 січня, по всій території України прогнозують відлигу, підвищення температури повітря та послаблення морозів. Денна температура у більшості регіонів триматиметься біля нуля або вище. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, передає УНН.

Завтра та післязавтра, 28-29 січня, в Україні скрізь очікується відлига, потепління, підвищення температури повітря, істотне послаблення морозів, домінування "нулів" та "плюсів". Словом, можна будь-як називати цей процес, креативних можливостей у людей, як виявилося, багато, проте все ж обмежимося приємним словом "потепління" 

– йдеться у дописі.

За прогнозом, 28 і 29 січня денна температура повітря в Україні коливатиметься в межах 0…+3 градусів. На півдні очікується +3…+6 градусів, у Криму – +6…+14 градусів.

Опади у вигляді мокрого снігу, льодяного дощу та дощу періодично проходитимуть на півночі, заході, в центральних областях та на Харківщині. Місцями прогнозується ожеледь, яка може утворюватися не лише на дорогах і тротуарах, а й на вертикальних поверхнях.

Оголошено штормове попередження: завтра Україну накриє потужна ожеледь та ожеледиця26.01.26, 18:36 • 4256 переглядiв

У південних областях, а також у Донецькій та Луганській областях істотних опадів не очікується.

У Києві у середу періодично - мокрий сніг чи дощ, волога хмарна погода. До атмосферної какибеки приєднається туман, який погіршуватиме видимість до 300-500 метрів. Дорогі водії, дорогі пішоходи, любіть один одного! Компенсацію за високу вологість і сіру хмарність організує висока температура повітря, завтра в столиці вдень +1 градус! 30-31-го січня в Україну почне заходити нова повітряна маса арктичного походження із черговим похолоданням 

– наголошується у дописі.

Нагадаємо

Аномальні погодні умови спричинили пошкодження ліній електропередач та пристроїв зв'язку, що ускладнило рух поїздів. На Одещині ситуація найскладніша через суцільну ожеледь, проте всі поїзди продовжують рух.

Алла Кіосак

СуспільствоПогода та довкілля
Морози в Україні
Енергетика
Відключення світла
Блекаут 
Дощі в Україні
Сніг в Україні
Електроенергія
Донецька область
Харківська область
Одеська область
Луганська область
Крим
Україна
Київ