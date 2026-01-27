В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня

У середу та четвер, 28-29 січня, по всій території України прогнозують відлигу, підвищення температури повітря та послаблення морозів. Денна температура у більшості регіонів триматиметься біля нуля або вище. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, передає УНН.

Завтра та післязавтра, 28-29 січня, в Україні скрізь очікується відлига, потепління, підвищення температури повітря, істотне послаблення морозів, домінування "нулів" та "плюсів". Словом, можна будь-як називати цей процес, креативних можливостей у людей, як виявилося, багато, проте все ж обмежимося приємним словом "потепління" – йдеться у дописі.

За прогнозом, 28 і 29 січня денна температура повітря в Україні коливатиметься в межах 0…+3 градусів. На півдні очікується +3…+6 градусів, у Криму – +6…+14 градусів.

Опади у вигляді мокрого снігу, льодяного дощу та дощу періодично проходитимуть на півночі, заході, в центральних областях та на Харківщині. Місцями прогнозується ожеледь, яка може утворюватися не лише на дорогах і тротуарах, а й на вертикальних поверхнях.

У південних областях, а також у Донецькій та Луганській областях істотних опадів не очікується.

У Києві у середу періодично - мокрий сніг чи дощ, волога хмарна погода. До атмосферної какибеки приєднається туман, який погіршуватиме видимість до 300-500 метрів. Дорогі водії, дорогі пішоходи, любіть один одного! Компенсацію за високу вологість і сіру хмарність організує висока температура повітря, завтра в столиці вдень +1 градус! 30-31-го січня в Україну почне заходити нова повітряна маса арктичного походження із черговим похолоданням – наголошується у дописі.

Аномальні погодні умови спричинили пошкодження ліній електропередач та пристроїв зв'язку, що ускладнило рух поїздів. На Одещині ситуація найскладніша через суцільну ожеледь, проте всі поїзди продовжують рух.