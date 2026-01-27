В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Київ • УНН
В Україні 28-29 січня очікується відлига та потепління до +3 градусів, на півдні до +6, у Криму до +14. Прогнозуються опади у вигляді мокрого снігу та дощу, місцями ожеледь.
У середу та четвер, 28-29 січня, по всій території України прогнозують відлигу, підвищення температури повітря та послаблення морозів. Денна температура у більшості регіонів триматиметься біля нуля або вище. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, передає УНН.
Завтра та післязавтра, 28-29 січня, в Україні скрізь очікується відлига, потепління, підвищення температури повітря, істотне послаблення морозів, домінування "нулів" та "плюсів". Словом, можна будь-як називати цей процес, креативних можливостей у людей, як виявилося, багато, проте все ж обмежимося приємним словом "потепління"
За прогнозом, 28 і 29 січня денна температура повітря в Україні коливатиметься в межах 0…+3 градусів. На півдні очікується +3…+6 градусів, у Криму – +6…+14 градусів.
Опади у вигляді мокрого снігу, льодяного дощу та дощу періодично проходитимуть на півночі, заході, в центральних областях та на Харківщині. Місцями прогнозується ожеледь, яка може утворюватися не лише на дорогах і тротуарах, а й на вертикальних поверхнях.
У південних областях, а також у Донецькій та Луганській областях істотних опадів не очікується.
У Києві у середу періодично - мокрий сніг чи дощ, волога хмарна погода. До атмосферної какибеки приєднається туман, який погіршуватиме видимість до 300-500 метрів. Дорогі водії, дорогі пішоходи, любіть один одного! Компенсацію за високу вологість і сіру хмарність організує висока температура повітря, завтра в столиці вдень +1 градус! 30-31-го січня в Україну почне заходити нова повітряна маса арктичного походження із черговим похолоданням
Нагадаємо
Аномальні погодні умови спричинили пошкодження ліній електропередач та пристроїв зв'язку, що ускладнило рух поїздів. На Одещині ситуація найскладніша через суцільну ожеледь, проте всі поїзди продовжують рух.