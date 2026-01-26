$43.140.03
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
12:45 • 13974 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
11:57 • 16571 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
11:38 • 29532 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 10:18 • 22293 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
26 січня, 10:01 • 42915 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
26 січня, 09:46 • 21629 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
26 січня, 08:52 • 39313 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
26 січня, 07:43 • 23489 перегляди
Чи був готовий Київ до блекаутів? У прокуратурі розповіли про кримінальні провадження, у яких перевіряються дії столичних посадовців
25 січня, 18:28 • 28447 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
Оголошено штормове попередження: завтра Україну накриє потужна ожеледь та ожеледиця

Київ • УНН

 • 48 перегляди

27 січня в більшості областей України очікуються складні погодні умови. Прогнозується значна ожеледь та ожеледиця на дорогах, що може ускладнити рух транспорту та роботу підприємств.

Оголошено штормове попередження: завтра Україну накриє потужна ожеледь та ожеледиця

27 січня на більшості територій України очікуються складні погодні умови. Оголошено І рівень небезпечності через ожеледь та сильну ожеледицю на дорогах. Про це повідомляє Агентство відновлення, передає УНН.

У Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях прогнозується значна ожеледь (утворення льодового покриву на деревах, дротах, будівлях тощо). На території всіх областей України, крім південних (Одеська, Миколаївська, Херсонська та Запорізька області) прогнозується значна ожеледиця на дорогах та тротуарах 

– йдеться у дописі.

За попередньою інформацією, такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також рух транспорту.

Просимо водіїв враховувати цю інформацію під час планування своїх поїздок. Дотримуйтесь дистанції та уникайте різких маневрів, адже гальмівний шлях на ожеледиці збільшується в рази 

- попередили в Агентстві відновлення.

Потужний зимовий шторм приніс рекордні опади та екстремальне зниження температури в Північну та Східну Європу. Синоптики прогнозують суворі заморозки протягом наступних двох тижнів, що створить критичне навантаження на енергетичні системи.

Алла Кіосак

