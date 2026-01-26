Оголошено штормове попередження: завтра Україну накриє потужна ожеледь та ожеледиця

27 січня на більшості територій України очікуються складні погодні умови. Оголошено І рівень небезпечності через ожеледь та сильну ожеледицю на дорогах. Про це повідомляє Агентство відновлення, передає УНН.

У Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях прогнозується значна ожеледь (утворення льодового покриву на деревах, дротах, будівлях тощо). На території всіх областей України, крім південних (Одеська, Миколаївська, Херсонська та Запорізька області) прогнозується значна ожеледиця на дорогах та тротуарах – йдеться у дописі.

За попередньою інформацією, такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також рух транспорту.

Просимо водіїв враховувати цю інформацію під час планування своїх поїздок. Дотримуйтесь дистанції та уникайте різких маневрів, адже гальмівний шлях на ожеледиці збільшується в рази - попередили в Агентстві відновлення.

