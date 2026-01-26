Потужні снігопади та шторми паралізували енергетику та транспорт у Європі

Північна та східна частини європейського континенту опинилися в епіцентрі потужного зимового шторму, який приніс із собою рекордні опади та екстремальне зниження температури. Синоптики прогнозують, що суворі заморозки триватимуть щонайменше наступні два тижні, створюючи критичне навантаження на енергетичні системи регіону. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Німецька метеорологічна служба DWD оголосила найвищий, червоний рівень небезпеки для низки регіонів країни. У південно–центральних районах очікується випадання до 20 сантиметрів снігу, тоді як північний схід готується до 15-сантиметрового снігового покриву. Така погода вже почала негативно впливати на відновлювану енергетику країни.

Метеоролог MetDesk Метью Добсон зауважив, що значне накопичення снігу на сонячних панелях суттєво обмежить виробництво електроенергії в багатьох районах Німеччини вже з понеділка. Ситуація ускладнюється глобальним зростанням цін на природний газ, оскільки експортні потужності ЗПГ зі США скоротилися через аналогічні зимові шторми за океаном.

Скандинавія та Балкани під ударом стихії

У Швеції ситуація виявилася ще складнішою: для південно-східних територій запроваджено помаранчеве попередження. Національний синоптик SMHI прогнозує випадання до 30 сантиметрів снігу протягом найближчої доби та попереджає мешканців про високу ймовірність масових відключень електроенергії. Влада офіційно закликала громадян "не виходити на вулицю без крайньої необхідності", щоб уникнути нещасних випадків на обледенілих дорогах.

Штормовий фронт також охопив Данію та Польщу, де діє жовтий рівень небезпеки через хуртовини. Попередження про погіршення погодних умов поширюються по всій траєкторії руху циклону – від Скандинавського півострова до Балканських країн. Служби надзвичайних ситуацій працюють у посиленому режимі, намагаючись запобігти повному колапсу транспортних артерій континенту.

