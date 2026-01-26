Сильные снегопады и штормы парализовали энергетику и транспорт в Европе

Северная и восточная части европейского континента оказались в эпицентре мощного зимнего шторма, который принес с собой рекордные осадки и экстремальное снижение температуры. Синоптики прогнозируют, что суровые заморозки продлятся как минимум следующие две недели, создавая критическую нагрузку на энергетические системы региона. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Немецкая метеорологическая служба DWD объявила наивысший, красный уровень опасности для ряда регионов страны. В юго-центральных районах ожидается выпадение до 20 сантиметров снега, тогда как северо-восток готовится к 15-сантиметровому снежному покрову. Такая погода уже начала негативно влиять на возобновляемую энергетику страны.

Метеоролог MetDesk Мэтью Добсон отметил, что значительное накопление снега на солнечных панелях существенно ограничит производство электроэнергии во многих районах Германии уже с понедельника. Ситуация усугубляется глобальным ростом цен на природный газ, поскольку экспортные мощности СПГ из США сократились из-за аналогичных зимних штормов за океаном.

Скандинавия и Балканы под ударом стихии

В Швеции ситуация оказалась еще сложнее: для юго-восточных территорий введено оранжевое предупреждение. Национальный синоптик SMHI прогнозирует выпадение до 30 сантиметров снега в течение ближайших суток и предупреждает жителей о высокой вероятности массовых отключений электроэнергии. Власти официально призвали граждан "не выходить на улицу без крайней необходимости", чтобы избежать несчастных случаев на обледенелых дорогах.

Штормовой фронт также охватил Данию и Польшу, где действует желтый уровень опасности из-за метелей. Предупреждения об ухудшении погодных условий распространяются по всей траектории движения циклона – от Скандинавского полуострова до Балканских стран. Службы чрезвычайных ситуаций работают в усиленном режиме, пытаясь предотвратить полный коллапс транспортных артерий континента.

