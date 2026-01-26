Сильные снегопады и штормы парализовали энергетику и транспорт в Европе

$43.140.03
50.650.13
ukenru
10:18 • 742 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
10:01 • 3778 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
09:46 • 3808 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
08:52 • 12297 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
07:43 • 13361 просмотра
Был ли Киев готов к блэкаутам? В прокуратуре рассказали об уголовных производствах, в которых проверяются действия столичных должностных лиц
25 января, 18:28 • 22796 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
25 января, 16:32 • 32983 просмотра
Ситуация в Киеве остается сверхсложной - КлименкоPhoto
25 января, 16:17 • 28999 просмотра
Документ о двусторонних гарантиях безопасности с США готов на 100% - Зеленский
25 января, 15:48 • 25875 просмотра
Рейтинг сильнейших армий мира: Украина заняла 20 место
25 января, 12:24 • 21390 просмотра
Украина отмечает День Департамента кибербезопасности СБУ: ключевая битва продолжается "в цифре"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−6°
3м/с
95%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Оккупанты заставляют жителей Мелитополя сдавать кровь для военных РФ - ЦНС26 января, 01:23 • 16096 просмотра
Лидер Ирана Хаменеи перемещен в бункер из-за угрозы атаки США - СМИ26 января, 01:58 • 13570 просмотра
Вучич: мирный план предусматривает вступление Украины в ЕС 1 января 2027 года26 января, 02:31 • 10172 просмотра
Таксист в Киеве сломал челюсть пассажирке: водителю грозит до трех лет тюрьмы07:59 • 12640 просмотра
В Польше на границе с Украиной произошел технический сбой работы базы данных: что с очередями и поездами09:18 • 7436 просмотра
публикации
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
Эксклюзив
10:01 • 3760 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?09:53 • 2540 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
08:52 • 12282 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 99444 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 114754 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Владимир Зеленский
Саламаха Орест Игоревич
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Китай
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 25408 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo24 января, 08:56 • 25357 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 41641 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 41744 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 54856 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
The Economist

Сильные снегопады и штормы парализовали энергетику и транспорт в Европе

Киев • УНН

 • 576 просмотра

Мощный зимний шторм принес рекордные осадки и экстремальное снижение температуры в Северную и Восточную Европу. Синоптики прогнозируют суровые заморозки в течение следующих двух недель, что создаст критическую нагрузку на энергетические системы.

Сильные снегопады и штормы парализовали энергетику и транспорт в Европе

Северная и восточная части европейского континента оказались в эпицентре мощного зимнего шторма, который принес с собой рекордные осадки и экстремальное снижение температуры. Синоптики прогнозируют, что суровые заморозки продлятся как минимум следующие две недели, создавая критическую нагрузку на энергетические системы региона. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Немецкая метеорологическая служба DWD объявила наивысший, красный уровень опасности для ряда регионов страны. В юго-центральных районах ожидается выпадение до 20 сантиметров снега, тогда как северо-восток готовится к 15-сантиметровому снежному покрову. Такая погода уже начала негативно влиять на возобновляемую энергетику страны.

СМИ: густой смог из Польши и Чехии накрыл Германию25.01.26, 19:20 • 5578 просмотров

Метеоролог MetDesk Мэтью Добсон отметил, что значительное накопление снега на солнечных панелях существенно ограничит производство электроэнергии во многих районах Германии уже с понедельника. Ситуация усугубляется глобальным ростом цен на природный газ, поскольку экспортные мощности СПГ из США сократились из-за аналогичных зимних штормов за океаном.

Скандинавия и Балканы под ударом стихии

В Швеции ситуация оказалась еще сложнее: для юго-восточных территорий введено оранжевое предупреждение. Национальный синоптик SMHI прогнозирует выпадение до 30 сантиметров снега в течение ближайших суток и предупреждает жителей о высокой вероятности массовых отключений электроэнергии. Власти официально призвали граждан "не выходить на улицу без крайней необходимости", чтобы избежать несчастных случаев на обледенелых дорогах.

Штормовой фронт также охватил Данию и Польшу, где действует желтый уровень опасности из-за метелей. Предупреждения об ухудшении погодных условий распространяются по всей траектории движения циклона – от Скандинавского полуострова до Балканских стран. Службы чрезвычайных ситуаций работают в усиленном режиме, пытаясь предотвратить полный коллапс транспортных артерий континента. 

Мощный шторм начинает бушевать в США: чрезвычайное положение как минимум в 16 штатах и Вашингтоне, более 9000 рейсов отменены24.01.26, 14:45 • 5206 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираПогода и окружающая среда
Морозы в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отключение света
Электроэнергия
Bloomberg L.P.
Дания
Швеция
Европа
Германия
Соединённые Штаты
Польша